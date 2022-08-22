Samanyolu Haber /Medya / BİK'ten Evrensel gazetesi için yeni karar: İptal edildi /22 Ağustos 2022 20:51

BİK'ten Evrensel gazetesi için yeni karar: İptal edildi

Basın İlan Kurumu (BİK) yönetiminin satış rakamları gerekçesiyle Evrensel gazetesinin resmi ilan alma ve yayınlamasını iptal ettiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel’in resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti.

BİK Genel Müdürlüğü tarafından gazeteye iletilen tebligatta, okurların bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığı iddiası iptal kararına gerekçe gösterildi.

BİRDEN FAZLA GAZETE ALMAK SUÇ SAYILDI!

BİK, bugün gönderdiği kararında, 19 Temmuz’da bayi denetimleri gerçekleştirildiğini, 20 Temmuz’da ise idari denetim yapıldığını ifade etti. Bayi denetim sonuçlarına yer verilen kararda, Emek Partisinin (EMEP) 13 farklı il ve ilçe örgütünün aldığı abone gazeteleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de farklı bayilere gönderilen gazetelerin birkaç kişi tarafından toplu şekilde alınması, iptale gerekçe sayıldı.

14 ve 16 Eylül 2019 tarihlerinde de bayi denetimi yaptığını söyleyen BİK, Evrensel'in “dört bin adetlik asgari fiili satış şartını yerine getirmediğini” ileri sürerek resmi ilan ve reklam yayımlamasını iptal etti.
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