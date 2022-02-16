Bilâl Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı yeni vakıf

BİLAL ERDOĞAN'IN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞU VAKIFLAR





AKP'Lİ BELEDİYELER BİLAL ERDOĞAN'A ÇALIŞIYOR





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yeni kurulan 'nın da yönetiminde yer aldı.Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilanında, 'Darülaceze Şefkat Vakfı' adı altında yeni bir vakıf kurulduğu belirtildi.Amaçları arasında "Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bakım, eğitim, sağlık ve benzeri konularda yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaç uğruna faaliyette bulunan başta Darülaceze Kurumu olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara gereken desteği sağlamak" olarak belirtilirken vakfın mal varlığının 180 bin TL olduğu görülüyor.Darülaceze İdare Meclisi Başkanı da olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze İdare Meclis üyeleri Hasan Şahın ve Namık Ayhan vakfın üyeleri arasında bulunuyor.2017 yılında Darülaceze İdare Meclis üyesi olan Bilal Erdoğan aynı zamanda Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İlim Yayma Vakfı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyelikleri bulunuyor.AKP’li büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti'nde olduğu İlim Yayma Cemiyeti için seferber olarak binlerce lira harcadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlim Yayma Cemiyeti’nin yurt binasının tadilatı için binlerce lira harcayacağını açıkladı. Ayrıca, kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi de İlim Yayma Cemiyeti’nin yarım kalan yurt binasının inşaatını tamamlayacak.