Bilal Erdoğan, Ahlat’ta define alanından neler kaçırıyor?

Ahlat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan sarayın bulunduğu bölgenin arkeolojik kazı alanı olduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı. Sık sık define avcılarının da hedefi olan Ahlat’taki kaçak kazılara yönelik emniyet ve jandarmanın operasyoları da basına yansıyor.









Kaya’nın paylaşımına göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, helikopterlerle Ahlat’tan birşeyler kaçırıyor. Hüda Kaya’nın konuyla ilgili paylaşımı şöyle: “Bilinmesi gereken bir başka konu ise Bilal Erdoğan Ahlat’ta sarayın yapıldığı define alanından helikopterlerle neler taşıyor? Bütün yöre halkı çalınanları biliyor. #Akp artık siyaset yapan bir parti değil bir suç örgütüdür.”