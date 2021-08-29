Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan, Ahlat’ta define alanından neler kaçırıyor? /29 Ağustos 2021 14:21

Bilal Erdoğan, Ahlat’ta define alanından neler kaçırıyor?

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Malazgirt zaferi törenlerinin yapıldığı Ahlat’la ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

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Kaya’nın paylaşımına göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, helikopterlerle Ahlat’tan birşeyler kaçırıyor. Hüda Kaya’nın konuyla ilgili paylaşımı şöyle: “Bilinmesi gereken bir başka konu ise Bilal Erdoğan Ahlat’ta sarayın yapıldığı define alanından helikopterlerle neler taşıyor? Bütün yöre halkı çalınanları biliyor. #Akp artık siyaset yapan bir parti değil bir suç örgütüdür.”

Ahlat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan sarayın bulunduğu bölgenin arkeolojik kazı alanı olduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı. Sık sık define avcılarının da hedefi olan Ahlat’taki kaçak kazılara yönelik emniyet ve jandarmanın operasyoları da basına yansıyor.


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