Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan Ali Koç'u hedefe koydu: 'Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum' /20 Mayıs 2025 09:59

Bilal Erdoğan Ali Koç'u hedefe koydu: 'Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum'

Başkanlık tartışmaları hakkında konuşan Bilal Erdoğan, isim vermeden Fenerbahçe yönetimini hedef aldı ve "Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağına ilişkin olarak iddialara yanıt verdi. Erdoğan, “Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. İnanın ben Fenerbahçe’ye başkanlık meselesinin nereden çıktığını hiç bilmiyorum” dedi.

A HABER’E ÇIKTI
Bilal Erdoğan A Haber yayınında Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağına dair iddialara yanıt verdi. Erdoğan, “Kendi oğullarımı Fenerbahçe’de tutmak için kıyasıya bir mücadele veriyorum. Okulda öğrencilerle konuşuyorum. Galatasaray formaları Galatasaraylıyım demeler falan siz tabi diyorum. Galatasaraylı tutmak kolay gelin falan Fenerbahçe’yi tutun diyorum” dedi.

‘FENERBAHÇE DAHA İYİ YÖNETİLSİN İSTİYORUM’
Bilal Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

“Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. İnanın ben Fenerbahçe’ye başkanlık meselesinin nereden çıktığını hiç bilmiyorum. Hatta yapay zekayla bir fotoğraf falan yapmışlar. Yani futbolda spor yöneticiliğini yani hayalimden geçirmedim geçirmem de. Çünkü ben bir alternatif paradigma üzerinde çalışıyorum. Yani bir kimlik kültür inşası üzerinde çalışıyorum. Yani zamanımın çoğunu eğitimle ilgili faaliyetlere veriyorum. Yani Türkiye’nin geleceğinin teminatının eğitimle ilgili yapacağımız işler olduğuna inanan birisiyim. Ben zamanımı futbol yöneticiliğinde harcarsam bu önemli işleri ihmal etmek bana hiç yakışmaz diye düşünüyorum. Kendi oğullarımı Fenerbahçe’de tutmak için kıyasıya bir mücadele veriyorum.
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