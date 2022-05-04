Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan 'Gel Keyfim Gel' isimli yeni şirketini Osmanlıca logosuyla tescil ettirdi /04 Mayıs 2022 10:19

Bilal Erdoğan 'Gel Keyfim Gel' isimli yeni şirketini Osmanlıca logosuyla tescil ettirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu Doruk Izgara adlı şirket “Gel Keyfim Gel” ismini Osmanlıca yazım şekli ile tescil ettirdi.

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Tayyip Erdoğan’ın çocukları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu ve 2009 yılında kurulan “Doruk Izgara” isimli şirket, 2015 yılında Arap alfabesi ile yazılan (Osmanlıca) ‘Gel Keyfim Gel’ isimli bir restoranın isim haklarını tescil ettirdi. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Arap alfabesi ile yazılan bu metni onaylaması ise dikkate çekti.

OTEL DE OLABİLİR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre ‘Gel Keyfim Gel’ adıyla tescillenen ticari işletme sadece restoran değil otel hizmeti de verecek şekilde planlandı. Markanın sahipleri iş kolu olarak konaklama hizmetini de seçti.


Resmi kayıtlarda ‘yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri. Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri. Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri’ iş kolu olarak tescil birine bildirildi.

BİLAL ERDOĞAN: "BENİM DEVLETLE İŞİM YOK, KENDİ İŞİM RESTORAN İŞİDİR"
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan yaptığı açıklamalarda işinin restoran işletmeciliği olduğunu sık sık dile getiriyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde de ekonomik durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Benim devletle işim yok. Kendi işim restoran işidir. Aile üyeleri olarak inşaat işleri olan devletle işi olmayan, ihaleye girmeyen yerimiz var. Bu şekilde hamdolsun kendimize gelecek gelirlerimiz var. Benim gıda işlerindeki ortaklarım bu işleri takip eder. Zamanımın çoğu vakıf işleriyle uğraşmakla geçiyor" demişti.



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