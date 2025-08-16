Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan hangi koltuğa oturdu? /16 Ağustos 2025 15:24

Bilal Erdoğan hangi koltuğa oturdu?

Bursa’da orman yangınlarıyla mücadele edilen günlerde Bilal Erdoğan'ın vali Ayyıldız'ı ziyaret etti. Bilal Erdoğan valinin koltuğunda oturdu.

SHABER3.COM

Bursa'nın orman yangınlarıyla mücadele ettiği günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan'ın vali koltuğunda ağırlandığı ortaya çıktı.

Bursa Valiliği 31 Temmuz'da ziyareti sosyal medya hesabından, "İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Batuhan Mumcu, Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz." notuyla duyurdu.

Bursa'daki yangına müdahale ederken üçü şarampole devrilen su tankerinde biri de kalp krizi geçiren itfaiye eri olmak üzere dört kişi hayatını kaybetmişti.
