Bilal Erdoğan’ın arkadaşı ormanları talan edecek

İzmir'in Menemen ilçesinde 70 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali Projesi (RES) için binlerce ağaç kesilecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "İzmir’in ormanlarını 2060 yılına kadar talan etme izni verilen şirket, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip’ten arkadaşı Raif İnan’ındır. Devletin ve kurumlarının her kademesinde ballı maaşlarla kendilerine yer bulan Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları, şimdi de adrese teslim ihalelerle İzmir’in ormanlarını yok etmeyi planlıyor" dedi.





Kılıç, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ile birlikte Yılmaz Rüzgar Enerji Santrali Projesini yerinde inceledi. Kılıç, incelemenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:





“Mülkiyeti ‘Devlet Ormanı’ vasfında olan, tapusu 11 milyon 200 bin metrekarelik alan içine yerleştirilen proje için 136 bin 780 metrekare kesin izin verilmiştir. Bu kesin izin verilen alan içinde trafo alanları, idare merkezleri bulunmaktadır, 70 bin metrekare alandaki ağaçların kesilmesi ve süpürme izni onaylanmıştır. Her sene binlerce hektarlık alanı orman yangınlarıyla kaybediyoruz. Küresel iklim krizi kapımızda, ancak devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde Menemen’de bir doğa katliamı yaşanacak, rant uğruna ormanlarımız talan edilecek. Buradaki yaban hayatı, börtü böcek zarar görecek. Onlarca belki de yüzlerce yılda yetişen ağaçlarımız yok olacak.”



