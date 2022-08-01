Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan’ın okçuluk merakına milyonlarca lira akıtıldı /01 Ağustos 2022 11:24

Bilal Erdoğan’ın okçuluk merakına milyonlarca lira akıtıldı

Tayyip ve Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı mütevelli heyeti üyesi olması sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AKP’li belediyeler milyonlarca liralık çok sayıda ihaleye çıktı, devletin kaynakları “hobi” uğruna sokağa atıldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak okçuluğa merak salmasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra birimleriyle AKP’li belediyeler de okçuluk merkezlerine yöneldi. Son 2.5 yılda çok sayıda gençlik ve spor il müdürlüğü ve AKP’li belediye, okçuluk merkezi ve salonu için milyonlarca liralık ihale düzenledi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre “Geleneksel sporlarla tanışmam Okçular Vakfı’nın kurulmasıyla oldu. 2012’den önce geleneksel sporlara karşı bir ilgim yoktu” diyen Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve mütevelli heyetinde yer aldığı Okçuluk Vakfı, vakfa yapılan yardımlarla gündeme gelirken kamunun ve AKP’li belediyelerin de okçuluğa merakı arttı. Bilal Erdoğan’ın “popülaritesini” artırdığı okçuluk için özellikle AKP’li belediyeler ile gençlik ve spor il müdürlükleri çok sayıda ihaleye çıktı.

"TEKLİF VEREN İSTEKLİ YOK"
2020’den bu yana milyonlarca liralık okçuluk malzemesi alımı, bakımı, okçuluk poligonu, okçuluk salonu gibi tesis ihaleleri yapıldı. Bu kapsamda örneğin, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin “Kayseri EtnoSpor ve Okçuluk Merkezi” için Mart 2020’de çıktığı ihale, 9 milyon 700 bin liraya sonuçlandı. 

Altındağ Belediyesi’nin, Ağustos 2020’de, “5 adet bireysel antrenman salonu, 1 adet okçuluk spor tesisi ve 1 adet sporcu fabrikası” için yaptığı ihalede ise sözleşme 23 milyon 149 bin 557 liraya imzalandı. 

TESİS İÇİN 57 MİLYON TL
AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin Kasım 2021’de düzenlediği “binicilik ve okçuluk tesisleri” ihalesi ise 57 milyon 777 bin liraya sonuçlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de Şubat 2022’de, “Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi bakım, onarım ve okçuluk yeri yapım” işi ihalesi düzenledi. İhale bedeli ise 4 milyon 140 bin lira oldu. 

Öte yandan özellikle 2022’de, çok sayıda ihale de iptal oldu. İhalelerin iptal gerekçesi ise “ihaleye teklif veren istekli çıkmaması” olarak gösterildi.
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