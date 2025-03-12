Bilal Erdoğan’ın Suriye ziyareti için valilikler 22 araç tahsis etmiş!

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın Suriye’de yaşanan iç savaş hakkında yorumuna gazeteci Alican Uludağ’ın cevap vermesi polemiğe neden oldu. Bilal Erdoğan’ın Şam ziyareti için Dışişleri Bakanlığı’nın valiliklere yazı göndererek araç tahsis edilmesini istediği ortaya çıktı. Gazeteci Alican Uludağ’ın yayınladığı belgeye göre, hiç bir resmi ünvanı bulunmayan Bilal Erdoğan’a 22 araç tahsis edilmiş. Erdoğan’ın Şam gezisinde HTŞ yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Alican Uludağ, aralarında Mustafa Varank’ın da olduğu üst düzey isimlerden oluşan AKP heyetinin de ziyarette Erdoğan’a eşlik ettiğini bildirmişti.





TR724'te yer alan habere göre Bilal Erdoğan’a eşlik eden Mustafa Varank, Şam ziyareti sırasında HTŞ yönetiminin devrik lider Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın garajındaki araçlardan birinin tahssl edildiğini açıkladı.





AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Nusayri Esad diktası 14 milyon Suriyeliyi evlerinden etti. Yüzbinlerce vatandaşını kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla katletti. Rejim hapishanelerinde Nazileri aratmayacak insanlık suçları işlendi. Bunlar olurken; ‘Ne işimiz var Suriye’de? Bize ne Suriye’den?’ diyenler, dikta kalıntıları güvenlik güçlerine saldırıp isyan çıkarmaya, terör estirmeye başlayınca Lazkiye’ye gitmekten bahsediyor. Siyasal mezhepçilik tam da budur. Kimse merak etmesin. Türkiye, bölgesindeki hiçbir gelişmeye bigâne kalmaz, mezhep temelli provokasyonlara pabuç bırakmaz.” İfadelerini kullandı.





Varank’ın paylaşıma alıntılayan gazeteci Alican Uludağ, ‘‘Mustafa Varank’a soralım? 28 Şubat’ta koşa koşa Suriye’ye HTŞ lideri Colani’nin ayağına gittiğinde kendi aracını mı yoksa devletin aracını mı kullandın? Benzini cebinden mi ödedin yoksa devlete mi ödettin?” dedi.





Uludağ’ın sorduğu soruya cevap veren Varank, aracını Suriyelilerin ayarladığını ifade ederek şunları söyledi: “Sanırım Baasçı Nusayri Azınlık Diktası’nın katil, hırsız, uyuşturucu taciri liderlerinden Mahir Esad’ın garajındaki araçlardan biriymiş. Çok merak ediyorsan; ‘o dilini keseceğim’ naraları atarak gazetecileri tehdit etmek için Hatay’da ilçe ilçe gezen CHP’lilerin kullandıkları, bütçesi TBMM’den karşılanan yakıt taşıtmatikleri Suriye’de çalışmıyor.”





Varank’ın bu açıklamasına araç tahsisine ilişkin bir belge ile cevap veren Uludağ’ın paylaşımı şöyle:





‘‘Bu belge ne? “Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan’ın ziyareti kapsamında” 22 araç valilikler tarafından görevlendirilmişken; siz, HTŞ lideri Colani’nin size Saray’dan tahsis ettiği özel araca bindiniz öyle mi? 26 saat sonra bula bula “Şam gezimin aracını Suriyeliler verdi” yanıtını mı buldunuz? (Üstelik aracı, ‘Suriye Devleti verdi’ bile diyemiyorsunuz.) (Bu arada, paylaşımınızın altında terbiyesizce yorumlar yapan troller, doğrudan size bağlı maaşlı mı çalışıyor yoksa gönüllü mü hakaret ediyorlar?’’



