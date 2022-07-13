Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan lüks AVM’de tavukçu açtı: Pilavı 32 TL’ye satıyor /13 Temmuz 2022 12:11

Bilal Erdoğan lüks AVM’de tavukçu açtı: Pilavı 32 TL’ye satıyor

Bilal Erdoğan’ın ortakları arasında yer aldığı Doruk Izgara şirketi, lüks alışveriş merkezinde tavuk restoranı açtı. Restoranda pirinç pilavının ise 32 TL'den satılması dikkat çekti.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın ortakları ile birlikte 2009’da kurduğu “Doruk Izgara”, İstanbul Fatih’te “Çay Saati” ve “Waffle Saati” adıyla geçtiğimiz yıl dükkan açmıştı. Doruk Izgara şimdi de İstanbul’un lüks avm’leri arasında gösterilen İstinyePark’ta tavukçu açtı. Avm’nin açık alanında lüks markaların yer aldığı alanda açılan restoran sadece beyaz etten üretilen yemekler satıyor. 



''Çay Saati” markası ile Nisan 2019’da da İstanbul Havalimanı’nda bir dükkan açılmıştı. “Çay Saati” adı ile hizmet veren işyerinin, “Akıncı Restoran” adlı şirkete ait olduğu; bu şirketin ortaklarının da Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Doruk Izgara şirketinde ortak olduğu ortaya çıkmıştı. 

SERMAYESİ YÜZDE 400 ARTTI
Mustafa Esenkal, Ali Bahadır Yeşil ve Bilal Erdoğan tarafından 2009’da kurulan Doruk Izgara’nın ilk sermayesi 300 bin liraydı. Erdoğan ve Esenkal’ın 120’şer bin, Yeşil’in ise 60 bin lira ortaklılığı bulunuyordu. Kurulduktan 3 ay sonra İstanbul’un Şişli ilçesindeki Cevahir AVM’de ilk şubesini açan ortaklar kısa süre sermayelerini yüzde 400 artırarak 1 milyon 500 bin liraya çıkardılar. Yeni markalarla farklı restorancılık alanında büyüyen Doruk Izgara en son Akbatı AVM’de bulunan şubesini geçen ay kapattı.

 

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