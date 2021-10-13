Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan'dan TÜGVA iddiaları sonrası ilk açıklama /13 Ekim 2021 18:00

Bilal Erdoğan'dan TÜGVA iddiaları sonrası ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yönetiminde olduğu TÜGVA ile ilgili 'torpil listesi' iddialarına ilişkin 'iftira' dedi

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddiasına ilişkin ilk kez konuştu. 

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak AKP'li Çorum Belediyesince inşa edilen Türkiye'nin ilk "oba konseptli" gençlik kampının açılışında açıklama yapan Erdoğan, öğrencilere yönelik konuşmasında, "TÜGVA ile uğraşıyorlar, neden biliyor musunuz? Siz TÜGVA'da karışık kuruşuk, abuk sabuk bir şey yapıyor musunuz? Niye uğraşıyorlar sizinle? Niye işlerine gelmiyor?" diye sorup cevabını da "Kıskanıyorlar değil mi?" O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın." diyerek verdi.

"KENDİLERİ YAPAMIYORLAR YA..."

Türkiye'de "kutuplaşma" tartışmalarına değinen Erdoğan, "Vahdet inancının mirasçılarıyız, o vahdet inancını bozmaya yönelik bir iş bu kutuplaşma. 'İnsanlık dinler olursa gelişemez' diye bir inanış vardı. Bu dönem dünyada geride kaldı. Artık inananların inancına, inanmayanların da inanmamasına saygı duyma dönemine girildi. Ancak Türkiye'de o pozitivist akımın etkisinde, kendi karanlıklarını aydınlık sanan bir kesim kaldı. Bunlar hala inandığınız zaman, bir Allah'a kul olduğunuz zaman gelişemeyeceğinizi, büyük işler yapamayacağınızı düşünüyorlar. Kendileri yapamıyorlar ya, herkesi kendileri gibi sanıyorlar" ifadelerini kullandı.
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