Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan'ı fena köşeye sıkıştırdı: '17-18 yaşında ne iş yapmış da sigortalı olmuş' /16 Eylül 2024 15:26

Bilal Erdoğan'ı fena köşeye sıkıştırdı: '17-18 yaşında ne iş yapmış da sigortalı olmuş'

Bilal Erdoğan, babası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkan EYT hakkında "bir felaketti" demişti. Gazete İsmail Saymaz, o dönemde 17-18 yaşında olan Bilal Erdoğan'ın nasıl emekli olduğunu sorguladı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kocaeli'de yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.

AKP’nin Kocaeli’de düzenlediği ‘İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda gençlerle sohbet eden Bilal Erdoğan "2023'teki genel seçimlerinden hemen önce yasalaşan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini "bir felaket" olarak nitelendirerek, "Karşı olmama rağmen ben de hak kazandım" demişti.

Gazeteci İsmail Saymaz X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve Bilal Erdoğan'ın emekli olmasıyla ilgili sorular sordu.

İsmail Saymaz "Bilal Erdoğan, EYT’den yararlandığını söylüyor. Bilal Bey, 23 Nisan 1981 doğumlu. EYT’den yararlanması için 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olması gerekir. 17-18 yaşında ne iş yapmış da sigortalı olmuş? Bildiğim kadar o tarihte öğrenciydi. Bilal Bey’in bu durumu açıklaması lazım" dedi.

ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANMIŞTI
Recep Tayyip Erdoğan, 2022'nin aralık ayında Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bir toplantı yapmıştı.

Toplantının bir açıklama yapan Erdoğan, "Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" diyerek EYT'yi duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilal Erdoğan'ı fena köşeye sıkıştırdı: '17-18... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:54