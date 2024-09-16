Bilal Erdoğan'ı fena köşeye sıkıştırdı: '17-18 yaşında ne iş yapmış da sigortalı olmuş'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kocaeli'de yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.







AKP’nin Kocaeli’de düzenlediği ‘İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda gençlerle sohbet eden Bilal Erdoğan "2023'teki genel seçimlerinden hemen önce yasalaşan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini "bir felaket" olarak nitelendirerek, "Karşı olmama rağmen ben de hak kazandım" demişti.





Gazeteci İsmail Saymaz X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve Bilal Erdoğan'ın emekli olmasıyla ilgili sorular sordu.







İsmail Saymaz "Bilal Erdoğan, EYT’den yararlandığını söylüyor. Bilal Bey, 23 Nisan 1981 doğumlu. EYT’den yararlanması için 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olması gerekir. 17-18 yaşında ne iş yapmış da sigortalı olmuş? Bildiğim kadar o tarihte öğrenciydi. Bilal Bey’in bu durumu açıklaması lazım" dedi.





ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANMIŞTI



Recep Tayyip Erdoğan, 2022'nin aralık ayında Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bir toplantı yapmıştı.





Toplantının bir açıklama yapan Erdoğan, "Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" diyerek EYT'yi duyurmuştu.