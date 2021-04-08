Bilal Erdoğan'ın arkadaşı rekor kırdı

Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi oldu.







Cumhuriyet'in haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi son dönemde eski mezunlarının hızlı yükselişiyle gündemdeydi.





İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi olduğu ve Üstün'ün eniştesi Mehmet Zahid Uzunlar'ı da THY OPET'te Genel Müdür Yardımcısı yaptırdığını yazdı.





Kıdık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün bilinen 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY UÇUŞ EĞİTİM VE HAVALİMANI İŞLETME AŞ’de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı."





40 şirketin yönetim kurulunda görev alan Yahya Üstün, THY yönetiminde bulunan çok sayıda Kartal İmam Hatip Lisesi mezunundan biri. Üstün, 2016 yılından bu yana THY Basın Müşaviri olarak görev yapıyor.

