Bilal Erdoğan'ın arkadaşına ihale şoku

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, yerli firmalar, ülke çapında iletim hatları ve bölge müdürlüklerine kurulacak yaklaşık 18 bin kamera ve donanımın satın alınacağı "Yapay Zekâ Tabanlı Entegre Güvenlik Kamera (CCTV) Sistemi" ihalesine, tek bir firmaya yönelik hazırlandığı iddiasıyla itirazda bulunmuştu. 5 Ağustos'ta yapılması planlanan ihale itirazlar üzerine 9 Ağustos'a ertelenmişti.







Kamu İhale Kurumu, şikayetler üzerine ihaleyi incelemeye alırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, TEİAŞ'ın 2007 yılında tamamıyla yenilenen güvenlik kamera sistemlerinin çalışır durumda olduğunun altını çizerek, "Yeni kamera sisteminin alınması ya da değiştirilmesinin gerekçesi nedir?" diye sordu.





İtirazlar üzerine önceki gün toplanan TEİAŞ İhale Komisyonu, yapılan değerlendirme sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında ihalenin iptal edilmesine karar verdi. İhale Komisyonu kararında iptale ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmedi. İlgili kanunun 39. maddesi, ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine idareye bütün teklifleri reddetme yetkisi veriyor.





Adrese teslim yapıldığı iddia edilen ihaleyi kazanan ve Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan Fatih Başçı, kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. TEİAŞ'tan aldığı ihalenin yanı sıra Başçı, 2014 yılında TBMM'nin "kameralı güvenlik sistemi" ihalesini almıştı. Başçı, 11 Kasım 2020 tarihinde de TBMM ile 1 milyon 944 bin TL tutarında yeni bir güvenlik kamera sistemi kurulumu sözleşmesi imzaladı. Başçı, 2019 yılında da Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Beykoz, Küçüksu ve Ihlamur Kasrı 'kamera ve güvenlik sistemi alımı işi' ihalesini 7.5 milyon TL bedelle almıştı. Fatih Başçı'nın ismi son olarak, bu yıl Şubat ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 24 milyon TL bedelle aldığı park yapım işi ile gündeme gelmişti. Aynı ihale 19 Ekim 2020 tarihinde de yapılmış, ancak 4 firmanın katıldığı ihalede ERB Yapı'nın teklifi sınır değerin altında kalınca ihale Kasım ayında iptal edilmişti.