Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan'ın eski ortağına 5 yıl hapis cezası verildi, tahliye edildi /05 Mart 2021 14:17

Bilal Erdoğan'ın eski ortağına 5 yıl hapis cezası verildi, tahliye edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eski ortaklarından Azeri patron Mubariz Gurbanoğlu'na 5 yıl hapis cezası verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında  Azeri İş adamı Mubariz Gurbanoğlu tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Yaklaşık 1 yıldır devam eden davada karar çıktı. Mahkeme Gurbanoğlu'na  5 yıl hapis cezası verildi.

Ancak Gurbanoğlu verilen bu cezaya rağmen adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile tahliye edildi.

Gurbanoğlu kimdir?
Bir dönem Erdoğan ailesinin en yakınlarından biri olan, AKP iktidarında Türk vatandaşlığına geçen Gurbanoğlu'nun Erdoğan'ın oğlu Bilal ve kardeşi Mustafa ile iş ilişkisi bulunuyordu. Bilal Erdoğan'ın eski ortaklarından olan Gurbanoğlu'nun sahibi olduğu "Palmali Holding"in 900 milyon dolar borçla battığı açıklanmış, şirket iddiaları yalanlayarak devam eden davaya işaret etmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere kurucumuz Sayın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, bir takım asılsız iftiralar ileri sürülerek silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanmakta ve buna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma dosyası devam etmektedir. Her zaman hukukun üstünlüğüne inanan Palmali Şirketler Grubu olarak, Sayın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun üzerine atılı suç ile hiçbir ilgisi olmadığı ve suçsuzluğunun kanıtlanacağına olan inancımızı ilk günkü gibi muhafaza etmekteyiz" denilmişti.

Erdoğan ailesinin gözdesiydi 

Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu BMZ Denizcilik’ten üç tanker kiralayan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun, AKP döneminde parlayan patronlar ile birebir ilişkileri var. 2007 yılında Türk vatandaşı olan Mansimov’un şirketi Palmali, Bilal Erdoğan’a ait üç gemiyi kiraladı. Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin satın aldığı Tuzla Tankercilik de Palmali’ye çalışıyor. Sadece Erdoğanlar değil AKP döneminde ihale zengini olan patronlardan, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğluna kadar şirketlerin bir şekilde Mansimov’la bağlantısı bulunuyor.

Bilal ile ortaklık...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın 5 ürün tankerini işleten Palmali Denizcilik, Al Baraka Türk Bankası'ndan sağladığı yeni inşa kredisini Erdoğan Ailesinin sahibi olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketi'ne devretmiş, inşa edilen gemileri de 10 yıllığına Palmali Denizcilik Şirketine kiraya vermişti.

'Tilkicik Koyu' hediyesi
Talan edilmiş Bodrum yarımadasında kurtarılmış bir yöre olan ve kamuoyunda Tilkicik Koyu olarak bilinen Gökçebel köyünün bazı taşınmazlarının, Özelleştirme İdaresi tarafından Erdoğan Ailesi’nin gözdesi ve “AKP’li patronların arkasındaki kilit isim” olarak bilinen Azeri işadamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’na satışı 2015 yılında onaylanmıştı.

Herkesle ilişkisi var
2007 yılında Türk vatandaşı olan Mansimov’un şirketi Palmali, Bilal Erdoğan’a ait üç gemiyi kiraladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin satın aldığı Tuzla Tankercilik de Palmali’ye çalışıyor. Sadece Erdoğanlar değil AKP döneminde ihale zengini olan patronlarından, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğluna kadar şirketlerin bir şekilde Mansimov’la bağlantısı bulunuyor.
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