Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşına İBB'den icra

AKP döneminde İBB Medya AŞ’den yolcu duraklarına reklam işi alan şirketin, bin 66 tane akıllı durağı yapmadığı ortaya çıktı. Şirketin sahibi Halil İbrahim Bacacı’nın Bilal Erdoğan ile aynı liseden mezun olduğu belirtilirken, İBB, 14 milyon lira alacağı için icra işlemi başlattı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) önceki dönem yapılan “ihale oyunlarında” skandallar bitmiyor. İBB iştiraki Medya AŞ’nin aldığı sonra da 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş’ye devrettiği yolcu durakları ve reklam işi ihalesinde 1066 tane akıllı durağın yapılmadığı ortaya çıktı. Son ana kadar yolcu duraklarını kiralayan şirket, Medya AŞ’ye de parasını ödemedi. Medya AŞ’nin 14 milyon alacağı için icra işlemi başlattığı öğrenildi.





Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, İBB, otobüs hatlarındaki 5 bin durağın “modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa (yararlanma) hakkının verilmesi” için 20 yıl süreli 18 Nisan 2018 tarihinde ihaleye çıktı. İhaleyi İBB iştiraki Medya AŞ 21 milyon lira artı KDV bedelle alarak 9 Mayıs 2038 tarihinde sözleşme imzaladı. Medya AŞ’nin, aldığı işi Panout Reklam AŞ’ye brüt satışların yüzde 22.5’i artı KDV bedelle devrettiğini önceki gün gazetemizin manşetinden duyurmuştuk. Sözleşmeye “Hiçbir suretle 22 milyon 500 bin lira artı KDV altına düşemez” notu da düşülmüştü. Söz konusu ihalenin ayrıntıları ortaya çıktı.





DİĞER DURAKLAR DA SIKINTILI





İBB’de üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre söz konusu şirket, ihale kapsamında yapması gereken 1066 teknolojik durağı yapmadı. Şirketin bu süreçte ciro bildirimi de yapmadığına dikkat çekilerek ciro bildirimi üzerinden hesaplanacak kiralama bedelinin de Medya AŞ’ye ödenmediği belirtildi. Ayrıca şirketin diğer durakların da bakım ve işletilmesi süreci sağlıklı olarak yürütmediğine dikkat çekilerek şikâyetlerin gereğinin de yerine getirilmediği ifade edildi. Şirketin Medya AŞ’ye yaklaşık 14 milyon lira borcu bulunuyor. İhale sözleşmesini fesheden Medya A. Ş. alacağının 11 milyon liralık kısmı için icra takibi başlattı. Şirketin, durakların bir kısmını terk ettiği ancak Medya AŞ’nin durakları teslim alma sürecinin devam ettiği öğrenildi. Medya AŞ’nin durakların eksikliklerini tamamlayıp durakları hızlıca İstanbul halkının hizmetine sokacağı belirtildi.





İBB’nin CHP’li meclis üyesi Ali Haydar Kahraman, “2018, 2019 ve 2020 faaliyet raporları karşılaştırıldığında durakların yapılmadığı açıkça görülüyor. Vatandaş kapalı durak bekliyor. Her gün onlarca şikâyet geliyor. Ekrem İmamoğlu’nun, söz verdiği gibi derdimiz kişilere değil, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek. İETT bu sorunu çözüp İstanbul halkını duraklarla buluşturacak” dedi. Panout Reklam AŞ yetkilileri ise konuya ilişkin sorularımızı yanıtsız bıraktı.





ERDOĞAN’LA AYNI OKULDAN





Panout isimli şirket, 2016 yılında 100 bin lira sermayeyle kuruldu. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Halil İbrahim Bacacı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. 2002-2004 döneminde de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Bacacı, aynı zamanda Ensar Vakfı’nın yönetiminde de bulundu. Bacacı, TÜRGEV ile Ensar Vakfı’nın ortaklaşa kurduğu Türken Vakfı’nın yönetiminde de var.