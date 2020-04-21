Bilal Erdoğan'ın ortağıyken 'bir anda' tutuklanan Mansimov'a bir darbe daha

17 Mart’ta tutuklanan Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun borç batağında olduğu ortaya çıktı. Piyasalara, yakıtçılara, tersanelere ve bankalara olan borcu yaklaşık 600 milyon dolar olan Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Palmali Holding’in borçlarını çeviremediğinden dolayı personel maaşlarını bile ödeyemediği öğrenildi.





27 MİLYON DOLARI 2 YILDIR ÖDEYEMEDİ





6 kuru yük gemisinin satın alımıyla ilgili Palmali Holding’e kredi veren Almanya merkezli Hamburg Commercial Bank (HC BANK), Palmali Holding’in kredi borcundan kalan 27 Milyon doları 2 yıldan beri ödeyememesinden dolayı 6 gemiye el koyma kararı aldı.





Palmali Holding’e gönderilen resmi yazıda, 2006 yılında kullanılan kredi borçlarının bugüne kadar beş kez yapılandırıldığı ve 2018 yılının ilk çeyreğinden beri kredi borçlarının ödenmediğine dikkat çekildi. Tebliğatta Palmali Holding tarafından, hiçbir şekilde yapılan anlaşmalara uyulmamasından dolayı, altı gemi üzerinde bulunan kredilerin geri çağrılmasına karar verildiği ve gemilerin en kısa zaman içinde bankaya teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.





GEMİ SAYISI DÜŞTÜ





Palmali Holding’in, Alman Hamburg Commercial Bank’a 6 genel kargo gemisini teslim etmesiyle birlikte filosundaki gemi sayısı 21’e düştü, taşıma kapasitesi de 100 bin DWT’na indi.





Bu arada Kasım 2018 tarihinde Rusya Rostov Tahkim Mahkemesi, İstanbul merkezli Palmali Denizcilik iştiraki Malta merkezli Palmali Holding bünyesindeki Palmali Rostov LLC’nin Rus Sberbank’a olan 220 milyon dolara borcuna karşılık, iflasını onaylamasıyla birlikte filosunda bulunan 52 parça gemiye el koymuştu.