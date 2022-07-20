Samanyolu Haber /Gündem / 'Bilal Erdoğan'ın Tahran’da ne işi var?' /20 Temmuz 2022 10:52

'Bilal Erdoğan'ın Tahran’da ne işi var?'

Tahran'da gerçekleşen İran-Rusya-Türkiye üçlü zirvesine katılan heyette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

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Türkiye, İran ve Rusya arasında düzenlenen, 'Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılan heyette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı. 

Zirvede, Erdoğan'a birçok bakanın yanı sıra MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da zirveye götürüldüğü anlaşılınca sosyal medyada birçok kişi Bilal Erdoğan'ın "hangi vasıfla" heyette yer aldığını sordu.


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