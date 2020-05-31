Samanyolu Haber /Gündem / 'Bilal'e anlatır gibi' klip çeken Rapçi'nin evini polis bastı: Kapıyı kırmayın parasını alırım! /31 Mayıs 2020 11:38

'Bilal'e anlatır gibi' klip çeken Rapçi'nin evini polis bastı: Kapıyı kırmayın parasını alırım!

Rapçi Rota gözaltına alındı. Rota'nın klibinde Bilal Erdoğan maskesi ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde sahnede bulunması suç sayıldı.

'Bilal'e anlatır gibi' klip çeken Rapçi'nin evini polis bastı: Kapıyı kırmayın parasını alırım!

‘Rota’ adıyla bilinen rapçi Bulut Alpman’ın evine sabahın erken saatlerinde polis baskını yapıldı. Alpman'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda polislerin  ‘Kapıyı kırarız’ dediği duyuluyor. Rota ise evini basan polise de "sende virüs vardır açamam" diyor. Polisin "Kapıyı kırarız" demesi üzerine "kaçıyor muyuz?" diye cevap veren rapçinin daha sonra "kapıyı kırarsanız parasını alırım" sözleri duyuluyor.

Alpman’ın yeni şarkısı “Ağla”daki sözler ve klibi nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Bilal Erdoğan maskesi ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde çektiği sahnede “Bilal’e anlatır gibi anlatacağım sizlere çocuk” sözlerine yer vermişti.

Alpman 29 Mart 2019'da da tutuklanmıştı.

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'Bilal'e anlatır gibi' klip çeken Rapçi'nin evini polis bastı: Kapıyı kırmayın parasını alırım!

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