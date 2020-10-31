Bilanço ağır: 25 can kaybı, 804 yaralı

AFAD'ın 6.6 şiddetinde ölçtüğü deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.9, ABD tarafından da 7 olarak kaydedildi.







Yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Çalışma yapılan binaların isimlerinin Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı olduğu belirtildi.





Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 470 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.





Sabah saatlerindeyse güzel haberler geldi. 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Emine Eren'in kurtarılmasından yaklaşık bir saat sonra 53 yaşındaki Fadime Tolu da enkazdan yaralı kurtarıldı. Ara kurtarma çalışmalarının 16. saatinde Gülçin Aykut Soydan isimli bir vatandaş, canlı yayında Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından çıkarıldı.





Kurtarma çalışmalarının 15. saatinde iletişime geçilen 16 yaşındaki İnci Okan'ın önce köpeği Fıstık sağ olarak çıkarıldı, ardından kendisi çıkarıldı. İnci'nin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aynı dakikalar içinde Hülya Özmet isimli bir vatandaş da Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından kurtarıldı (Saat - 08.15). Yine arama kurtarma çalışmalarının 17. saatinde Nurcan Tosun isimli bir vatandaş da Barış Apartmanı'nı enkazından çıkarıldı.





Arama kurma ekipleri 18. saatin içinde Doğanlar Apartmanı'nda bir anne ve 4 çocuğuna ulaştı. Anne ve çocukları enkaz altından çıkarma için çalışmalar sürüyor.





"Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin"





AFAD'dan yapılan uyarıda, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.





"435 yaralıdan 25'i yoğun bakımda"





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de meydana gelen depremde can kaybının 21’e yükseldiğini belirterek “435 kişi halen tedavi görüyor, 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor.” dedi.

Toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği aramalara katıldı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.





Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.





Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.





AFAD yardımları açıkladı





AFAD'dan sabah saat 6.00'da yapılan açıklamada, "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir" denildi.





6.6 büyüklüğünde deprem yaşayan İzmirliler geceyi sokakta geçirdi





Büyük panik ve korku yaşayan İzmirlilerin büyük çoğunluğu gece evlerine giremedi. Evleri yıkılan ve hasar görenlerin yanı sıra, korku dolu anları yaşadığı için binalara giremeyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte geceyi çadırlarda geçirdi.





Bakan Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık





Saat 10.40 sıralarında kameraların karşısına geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını söyledi. Bakan Kurum, riskli binalarda oturup eşyasını alamayan ve evi yıkılan vatandaşlara eşya yardımı yapılacağını; yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalarda oturanlara taşınma yardımı yapılacağını ve

TOKİ'nin kalıcı yapıların yapımına ilişkin süreci başlattığını duyurdu:





"4 ve üzeri 35 artçı deprem meydana geldi. Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Tüm milletimiz müsterih olsun. Tüm arama kurtarma faaliyetleri koordine edildi. Hızlı bir şekilde bu faaliyetleri yapılmaktadır. Şu anda sahada fiilen yaklaşık 5 bin personel bulunuyor. 475 araçla da arama-kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. 17 binamızda yıkım gerçekleşmişti. Arama-kurtarma şuanda 8'inde devam ediyor. Bu kurtarma faaliyetlerini yaparken arama-kurtarma ekiplerimizin can güvenliğini sağlama almak için de binalarımızı lazer tarayıcılarıyla sürekli tarıyoruz. Herhangi bir gaz salınımı var mı yok mu, yıkılma riski var mı yok mu kontrol ediyoruz. Beslenme ihtiyacını Kızılay koordinasyonunda yürütüyoruz. Bugün fiilen hasar tespit çalışmalarında dün kamu binalarını inceledik.





Bugün de vatandaşların binalarını inceleyeceğiz. Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar-tespit çalışmalarını yapacaklar. Ağır hasarlı, yıkılan riski olan binalarımız olduğu düşüncedeyiz. Binaların tespitlerinin yapılmasına mütakip girmek önem arz etmektedir. Arama-kurtarma faaliyetlerini çok hassas bir biçimde yürütmek durumundayız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Tüm ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. Emine Eren hanımefendiyi Barış Sitesi'nde 14. saatte kurtardık. 15. saatte Fadime Tolu'yu çıkardık. 17 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Hülya Özmet de 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah yeni Hülya Hanımlar enkaz altından ekiplerimiz sağ salim çıkaracaklar. Barış Sitesi'nde Nurcan Tosun Hanımefendiyi kurtardık. Eşinin sevincine bütün ekiplerimiz şahit oldu. İnşallah aynı mutlulukları daha çok yaşayacağız.





Dün Elazığ'da Malatya'da milletimiz nasıl beraber olduysa bugün İzmir'de de beraber olduk. Tüm tedbirler bu noktada alınmaktadır. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişiyle yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz 2 bin 906 kişi ile yardım faaliyetlerini yürütüyoruz."