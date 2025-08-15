Samanyolu Haber /Gündem / Bilanço ağır: Balıkesir depreminde 831 yapı ağır hasarlı ya da yıkıldı /15 Ağustos 2025 09:35

Bilanço ağır: Balıkesir depreminde 831 yapı ağır hasarlı ya da yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’de gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında, şu ana kadar 831 bağımsız birimin ağır hasar gördüğünü ya da yıkıldığını açıkladı.

Depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 129 mahalledeki 20 bin 81 binada toplam 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini duyurdu.

Depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 129 mahalledeki 20 bin 81 binada toplam 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini duyurdu.

'YENİDEN İNŞA SÜRECEĞİNE BAŞLAYACAĞIZ'
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 675 konut, 70 iş yeri ve 86 ahır ya da deponun yer aldığı 831 bağımsız birimde ağır hasar ya da yıkım tespit edildiğini belirten Kurum, bu birimlerin büyük çoğunluğunun, yani 815'inin Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yer aldığını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanma sürecine ilişkin de bilgi veren Kurum, "Yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız" dedi.
