Bilanço ağırlaşıyor: Depremlerdeki can kaybı 5 bin 894'e yükseldi





haberine göre, Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın, bir otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı. DHA'nıngöre, Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın, bir otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

TSİ 02.25: Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

Yaklaşık 8 bin kişi kurtarıldı

Elbistan'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan bölge halkı ve gönüllülerFotoğraf: Mehmet Kacmaz/Getty Images

Çin hükümetinin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi Adana Havalimanı'na ulaştı. Çin devletinin yayın organı CCTV'nin haberine göre, 82 kişilik ekip, beraberindeki ekipmanın yanı sıra dört de arama kurtarma köpeği getirdi. CCTV, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'ye gönderdiği ekiplerin de Çin'in farklı eyaletlerinden yola çıktığını bildirdi. Çin depremlerin ardından Türkiye'ye ilk etapta 40 milyon yuan (Yaklaşık 110 milyon TL) yardım gönderme kararı almıştı.Deprem bölgesindeki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın hâlini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu açıkladı.AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız" dedi.Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu belirten Oktay, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığınısöyledi.Yurt dışından 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının daha geleceğini ifade eden Oktay, "Toplamda 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama- kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız" diye konuştu.