Samanyolu Haber /Gündem / Bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi /26 Ocak 2020 12:39

Bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. Depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaş ise kurtarıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, 9 kişinin enkaz altında kaldığı Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda arama çalışmaları yürüten ekipler saat 11.00 sıralarında 3 kişiye ulaştı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bina enkazında kalan 6 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremle ilgili yeni açıklamalarında şunları söyledi:

- Enkaz altında kalan 45 vatandaş kurtarıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını söyledi. Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir.

- Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık.

- Türkiye'den şöyle bir talebimiz var: AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin.

- Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz.

- Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır.

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