Bilanço korkutucu: 77 bin Filistinli hayatını kaybetti veya kayboldu

Gazze Şeridi’ndeki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun 735 gün boyunca (Ekim 2023’te başlayıp ateşkes ilan edilinceye kadar) sürdürdüğü saldırılara ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamada, işgalci İsrail’in Gazze’deki 2,4 milyon Filistinliye karşı en korkunç soykırım suçlarını işlediği ve bölgede canlı-cansız her şeyi bombaladığı belirtildi.





CAN KAYIPLARI: 77 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VEYA KAYBOLDU





Raporun can kayıplarına ilişkin sunduğu veriler, saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor:





Gazze Şeridi’nde ölen ve kaybolanların toplam sayısı 77 bini buldu.





Hastanelere ulaşan cenaze sayısı 67 bini aştı.





Hayatını kaybedenlerin yüzde 55’inden fazlası kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor.





Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk, 12 binden fazlası kadın.





Saldırılarda yaralananların sayısı 170 bine yaklaştı.





39 bin Filistinli aileye karşı katliam yapıldı ve binlerce aile tümüyle yok oldu.





Karar’da yer alan habere göre, İsrail’in su, gıda ve ilaçları silah olarak kullanması ve sınır kapılarını 600 günü aşkın süreyle kapatması sonucu dayatılan açlık sebebiyle 460 insan yetersiz beslenmeden dolayı vefat etti.





6 bin 700 Filistinli, İsrail tarafından alıkonulmuş durumda olup hapishanelerde işkenceye maruz kalabiliyor.





ALTYAPI VE KONUTLARDA KORKUNÇ YIKIM TABLOSU





Açıklamada, saldırıların neden olduğu altyapısal ve yapısal hasarın derecesi detaylı olarak aktarıldı:





Gazze Şeridi’ndeki altyapının yüzde 90 oranında yıkılmasına yol açtı.





İsrail, saldırılar boyunca 200 bin tondan fazla bomba kullandı.





365 kilometrekarelik Gazze Şeridi’nin yüzde 80’inden fazlası İsrail’in kara saldırıları ve ateş gücüyle işgalle kontrol altına alındı.





Sözde “güvenli bölge” olarak iddia edilen güneydeki el-Mavasi bölgesi bile 150’yi aşkın bombardımana maruz kaldı.





Yaklaşık 300 bin konut tamamen, 200 bine yakın konut ise kısmen yıkıldı.





148 bin konut ciddi şekilde hasar alarak yaşanmaz hale geldi.





288 bin Filistinli aile evsiz kaldı ve 2 milyon insan sürekli olarak göçe zorlandı.





HEDEF ALINAN SEKTÖRLERDEKİ KAYIPLAR





Can kayıplarının yanı sıra, hayati sektörlerdeki personel ve tesislere yönelik saldırı verileri de paylaşıldı:





SAĞLIK VE SİVİL SAVUNMA: 1670 sağlık personeli ve 140 sivil savunma personeli ile 1000’den fazla sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti.





Hastane ve sağlık merkezlerine 788 saldırı düzenlendi, 38 hastane ve 96 sağlık merkezi bombalandı veya hizmet dışı bırakıldı.





EĞİTİM: Okulların yüzde 95’i bombalama sonucu hasar gördü. 670 okul doğrudan vuruldu, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392’si ise kısmen yıkıldı. Saldırılarda 13 bin 500’ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen öldü.





BASIN: 254 gazeteci hayatını kaybetti.





İBADET YERLERİ: 835 cami tamamen, onlarcası kısmen yıkıldı ve 3 kilise birden fazla kez hedef alındı. 60 mezarlıktan 40’ı yıkıldı, mezarlıklardan 2 bin 450 cenaze çalındı ve hastanelerin içinde 7 toplu mezar açıldı.





Son olarak, İsrail’in 735 gündür sürdürdüğü bu soykırımın 70 milyar dolar maddi hasara neden olduğu kaydedildi.