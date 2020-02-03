Samanyolu Haber /Gündem / Bilanço netleşti: Elazığ'daki her dört binadan biri hasarlı /03 Şubat 2020 10:54

Bilanço netleşti: Elazığ'daki her dört binadan biri hasarlı

Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çevre illeri de etkileyen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkezli depreme ilişkin hasar raporunu paylaştı ve "Acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Bakan Murat Kurum, Elazığ’da TOKİ tarafından yapılan Bizimşen Mahallesi’ndeki konutlarda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Depremin ardından 71 binanın yıkımının yapıldığını söyleyen Kurum, “Bundan sonraki süreçte kalıcı ihtiyaçları giderecek hem kalıcı konutlarımızın yapımı hem kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerimizin yapım sürece devam etmekte. Bugün itibariyle Elazığ’da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60’ı tamamlandı. Üç gün içerisinde Elazığ’ın yüzde 90’ınını tespiti yapılmış olacak ve netice alınmış olacak” dedi.

Elazığ’daki binaların yüzde 25’inin ağır ve orta hasarlı olduğunu belirten Kurum, “Eski yapılmış mühendislik hizmetini tam olarak almamış yapılarda bunu görmekteyiz. Aldığımız tespit raporları neticesinde, yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi başlatmış durumdayız. Bugün itibariyle Elazığ’da 93 yıkık binamız mevcut. 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut, ki bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine bin 675 orta hasarlı binamız var, burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm oluşmaktadır. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200. Bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900’e ulaşmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

TOKİ’nin inşa ettiği 400 konutu depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile enkazda yaralı kurtulanlara tahsis edeceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

“Hasar tespit çalışmaları neticesinde bir üç rezerv alanları oluşturacağız. Üç bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün inşa faaliyetini en kısa zamanda başlatacağız. Acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Mustafa Paşa Mahallesi’nde köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Bu mahallenin kentsel dönüşüme çok ciddi ihtiyacı var. Sürsürü Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Abdullah Paşa Mahallesi’nde çok katlı binaların orta ve ağır hasarlı olduğu görüyoruz. Burada yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Burada da büyük bir dönüşümü gerçekleştireceğiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilanço netleşti: Elazığ'daki her dört binadan biri hasarlı Sonraki Haber >>

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:00