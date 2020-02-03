Bilanço netleşti: Elazığ'daki her dört binadan biri hasarlı

Bakan Murat Kurum, Elazığ’da TOKİ tarafından yapılan Bizimşen Mahallesi’ndeki konutlarda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.







Depremin ardından 71 binanın yıkımının yapıldığını söyleyen Kurum, “Bundan sonraki süreçte kalıcı ihtiyaçları giderecek hem kalıcı konutlarımızın yapımı hem kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerimizin yapım sürece devam etmekte. Bugün itibariyle Elazığ’da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60’ı tamamlandı. Üç gün içerisinde Elazığ’ın yüzde 90’ınını tespiti yapılmış olacak ve netice alınmış olacak” dedi.





Elazığ’daki binaların yüzde 25’inin ağır ve orta hasarlı olduğunu belirten Kurum, “Eski yapılmış mühendislik hizmetini tam olarak almamış yapılarda bunu görmekteyiz. Aldığımız tespit raporları neticesinde, yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi başlatmış durumdayız. Bugün itibariyle Elazığ’da 93 yıkık binamız mevcut. 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut, ki bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine bin 675 orta hasarlı binamız var, burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm oluşmaktadır. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200. Bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900’e ulaşmış durumdadır” ifadelerini kullandı.





TOKİ’nin inşa ettiği 400 konutu depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile enkazda yaralı kurtulanlara tahsis edeceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:





“Hasar tespit çalışmaları neticesinde bir üç rezerv alanları oluşturacağız. Üç bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün inşa faaliyetini en kısa zamanda başlatacağız. Acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Mustafa Paşa Mahallesi’nde köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Bu mahallenin kentsel dönüşüme çok ciddi ihtiyacı var. Sürsürü Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Abdullah Paşa Mahallesi’nde çok katlı binaların orta ve ağır hasarlı olduğu görüyoruz. Burada yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Burada da büyük bir dönüşümü gerçekleştireceğiz.”