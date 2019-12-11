'Bildiklerini açıkça anlatmayan' Davutoğlu'na dava açtı: İfadesi alınsın

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre müşteki olarak ifade veren Eminağaoğlu, bir kişinin öğrendiği ya da bildiği suçu yetkili mercilere bildirmemesinin suç olduğunu belirterek savcılık tarafından Davutoğlu’nun ifadesinin alınmasını istedi. Eminağaoğlu’nun dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP döneminde görev yapan başbakanlar ve bakanlar şüpheli sıfatıyla yer aldı.







Eminağaoğlu, “Ahmet Davutoğlu, siyaseten bir söz sarf etmemiş ise, bugün bakan, başbakan da olmadığına göre, bildiği bir suç var ise gidip adliyeye açıklamak zorunda. Çünkü bildiği bir suçu yetkili merciye bildirmemek TCK 278. maddeye göre suç. Bu açıklamalarında adliyenin doğrudan soruşturabileceği kişiler var ise o kişiler hakkında da savcılığın işlem yapması lazım. Bu nedenle savcılığın Davutoğlu’nu adliyeye ifade için çağırması ya da Davutoğlu’nun adliyeye ifade için gitmesi lazım. Aksi durumda sarf edilen sözün siyasi bir çatışmanın ötesinde anlamı olmayacaktır” dedi.