Samanyolu Haber /Gündem / 'Bildiklerini açıkça anlatmayan' Davutoğlu'na dava açtı: İfadesi alınsın /11 Aralık 2019 10:28

'Bildiklerini açıkça anlatmayan' Davutoğlu'na dava açtı: İfadesi alınsın

Tayyip Erdoğan’ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu Halkbank’ı dolandırmakla suçlaması ve Davutoğlu’nun da mal varlıklarının araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasını istemesinin ardından emekli yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre müşteki olarak ifade veren Eminağaoğlu, bir kişinin öğrendiği ya da bildiği suçu yetkili mercilere bildirmemesinin suç olduğunu belirterek savcılık tarafından Davutoğlu’nun ifadesinin alınmasını istedi. Eminağaoğlu’nun dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP döneminde görev yapan başbakanlar ve bakanlar şüpheli sıfatıyla yer aldı. 

Eminağaoğlu, “Ahmet Davutoğlu, siyaseten bir söz sarf etmemiş ise, bugün bakan, başbakan da olmadığına göre, bildiği bir suç var ise gidip adliyeye açıklamak zorunda. Çünkü bildiği bir suçu yetkili merciye bildirmemek TCK 278. maddeye göre suç. Bu açıklamalarında adliyenin doğrudan soruşturabileceği kişiler var ise o kişiler hakkında da savcılığın işlem yapması lazım. Bu nedenle savcılığın Davutoğlu’nu adliyeye ifade için çağırması ya da Davutoğlu’nun adliyeye ifade için gitmesi lazım. Aksi durumda sarf edilen sözün siyasi bir çatışmanın ötesinde anlamı olmayacaktır” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Bildiklerini açıkça anlatmayan' Davutoğlu'na dava açtı:... Sonraki Haber >>

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:13:01