Samanyolu Haber /Gündem / Bildiriye imza koyan emekli amiraller için yeni karar /13 Nisan 2021 00:06

Bildiriye imza koyan emekli amiraller için yeni karar

Emekli amirallerin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşesi ve tekkede fotoğrafı olan amiralle ilgili bildiriye imza koyan isimlerden Ergun Mengi'nin hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

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104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti. Amiral Ergun Mengi'nin hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti. 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti.

Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Diğer 13 emekli amiral için ise adli kontrol talep edildi.
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