Bilecik de alev alev yanıyor!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Pazar günü saat 17.00 sıralarında orman dışı alanda başlayan ve daha sonra ormana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangın devam ediyor.





Yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü çevresinde etkili olan orman yangını daha sonra Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerini de tehdit etti.





DW Türkçe'nin haberine göre Bilecik Valiliği, ormandan gelecek yangın tehlikesi nedeniyle Osmaneli ilçesindeki Kızılöz, Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerine tahliye karar verdi. Köylüler önce hayvanlarını daha sonra ise yanlarına aldıkları eşyaları güvenli bölgelere taşıdı.





Yangın nedeniyle çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan sağlandı.





Traktörler de destek verdi

Tahliye edilen köylere yakın olan ormanda devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor. Traktörleriyle su tankı taşıyan köylüler, ekiplerin arazözlerle ulaşması için yapılan yol açma çalışmalarına da katıldı.





Dün akşam havanın karardığı saatlere kadar alevlere helikopterler de müdahale edilirken, karadan arazözler, iş makineleri mücadeleyi sürdürdü. Osmaneli Belediyesi, ilçe hoparlöründen yaptığı anonslarıyla su tankı bulunan traktör sahipleri ile hayvan taşıma aracı olanları yangın bölgesine destek vermeye çağırdı.





Osmaneli'nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı. Rüzgarın da etkisiyle yoğun duman komşu il olan Eskişehir'e kadar ulaştı.





Bölgedeki yangınlar yüzde 40 arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde Sakarya'da başlayan yangınla ilgili bilgi verdi. Özellikle Batı Karadeniz'in iç kısımlarıyla İç Anadolu'nun batısı olarak adlandırabilecek bölgelerin yangın riski açısından problemli yerler olarak önlerine çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Sakarya ve Bilecik'e dair istatistik vermek istiyorum. Geçen yıl 1 Ocak- 21 Temmuz arası bu iki ilimizde, orman dışı yangını saymıyorum, orman yangını 39 iken, bu yıl aynı dönemde 55 yangın çıktı. Yani yüzde 40'lık bir artış var" dedi. Yumaklı, Türkiye'de hava sıcaklıklarının arttığına işaret ederek, özellikle içinde bulunduğumuz haftanın yangın açısından çok riskli olduğunu vurguladı.