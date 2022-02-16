Bilecik'i kasıp kavuran salgının sebebi tespit edildi

Bilecik Sağlık Müdürlüğü, çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmasına ilişkin başlatılan incelemenin sonuçlandığını bildirdi.



Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı; 551 noktada klor seviye ölçümü, 93 noktada su analizi ve 552 vatandaşla yüz yüze görüşme yapıldığını bildirdi.



Damkacı, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:



“Şubat ayı başından bu yana ilimiz merkez ilçemizde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bulantı kusma ve ishal şikayetleri ile başvurularda artış olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü’müz tarafından gerekli incelemeler hızlı ve etkin bir şekilde başlatılmıştır. Bugüne kadar 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan su analizleri yapılmıştır.



Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden de ilimize üç kişilik uzman ekip vaka çalışmaları için gönderilmiştir.



552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında, Ulutepe Su deposuna Beylikpınarı kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup, su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır. Ayrıca Beylikpınarı kaynağından su numunesi alınıp, Sağlık Bakanlığı laboratuvarına 500 litre su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir.



Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak norovirüs saptanmıştır. Her gün 50 noktadan klor seviye ölçümlerimiz devam etmekte olup tüm noktalarda etkin klor düzeyi mevcuttur.



Norovirüs, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüstür. Normalde bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları etkileyebilmektedir. İshal şikayeti ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinden norovirüsler sorumludur. En sık bulaş yolları kişiden kişiye temas ve sulardır. Virüsün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir. Bu nedenle kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmeli, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir.” (ANKA)



