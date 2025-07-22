Bilecik'te tehlikeli saatler: Akaryakıt istasyonu boşaltıldı

Yangını havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediliyor.





Ekiplerin burada yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Sözer, "Şu an için 'tamamıyla söndürüldü' dememiz doğru olmaz. Ekiplerimiz söndürme çalışmalarına devam ediyor. Tabii rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor. Rüzgarımız kısa sürede dinerse Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız." ifadesini kullandı.





Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Bilecik'te etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini hatırlattı.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti. Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı. Dün Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyurulmuştu.