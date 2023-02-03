Samanyolu Haber /Dünya / Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar /03 Şubat 2023 08:56

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda Belçika'ya uçacak bir çift, bilet almayı unuttukları bebeklerini kontuarda bırakarak uçağa binmeye çalıştı.

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ebeveynlerin ikisinin de Belçika pasaportuna sahip olduğu, Ryanair'in Brüksel uçuşuna binecekleri ancak check-in kontuarları kapandıktan sonra havaalanına varabildikleri için uçağa doğrudan gitmeyi denedikleri belirtildi.

Oğlan çocuklarını bırakarak güvenlik kontrolüne koşan çifti ise şoke olan havaalanı personeli ve güvenlik görevlileri durdurdu. Yerel basın bebeklerini almaları söylenen çiftin daha sonra sorgulanmak üzere götürüldüğünü bildirdi.

Havalimanındaki Ryanair personeli yaptığı açıklamada tüm çalışanların "şokta olduğunu" söyledi. "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Gözlerimize inanamadık" diyen bir görevli ebeveynlerinin geri dönmesini bekleyen bebeğin görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Çiftin ve bebeğin daha sonra Brüksel'e gidip gitmedikleri ise açıklanmadı.
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Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

Bilet almayı unuttukları bebeklerini bırakıp uçağa binmeye çalıştılar

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