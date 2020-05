Biletler zamlanacak, ikramı unutun!

Türk Hava Yolları (THY) Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında durdurduğu seferleri kademeli olarak başlatmaya hazırlanırken, Korona sonrası döneme zamlı tarife ile girilecek.





THY ile Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı ve Havacılık Dairesi arasındaki müzakereler devam ediyor. Beklendiği gibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgın kontrol altına alınırsa iç hatlarda 28-29 Mayıs'ta uçuşlar başlayacak.





Dış hatlarda ise sınırlı bir hatta 1-5 Haziran arası uçuşlar muhatap ülkelerin onaylarına bağlı olarak başlayabilecek.





Nagehan Alçı'nın Habertürk'te "THY’de yeni dönemde neler değişecek?" başlığıyla yayımlanan makalesinde THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarına yer verildi.





UÇUŞ TARİHLERİ HÂLÂ KESİN DEĞİL





"Özellikle belirteyim: Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Devlet otoriteleri onay vermeden de olamaz. Onay için rakamlar ve süreç izlenecek." diyen Aycı, havalimanlarına girişte Covid-19 testi uygulaması olabileceğini belirtti.





Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulacağı ifade ediliyor.





Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi taşınan bir belge olacak. İlk etapta açılacak hatlar: İskandinav ülkeleri, Avusturya, Almanya, Güney Kore ve Japonya.





"ABD’ye uçacak mısınız?" sorusuna Aycı, "Kaliforniya, Washington DC gibi noktalara uçabiliriz, ancak New York en riskli yerlerden biri, New York uçuşunu açamayız. Tabii esas kazançlı olan hat New York, orada da öyle bir problem var." cevabını verdi.





SOSYAL MESAFE KURALI UÇAKTA UYGULANABİLECEK Mİ?





Orta koltuğun boş bırakılması uygulamasına sıcak bakmadıklarını söyleyen Aycı, "Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1,5 metre olmuyor. Uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66’sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil." dedi.





Yeni dönemde tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek.







İLKER AYCI: BİLET FİYATLAR ELBETTE ARTACAK





Aycı'nın verdiği bilgiye göre iç hatlarda ikramlar kaldırılıyor, dış hatlarda ise kısa mesafelerde ikram olmayacak. Uzun mesafelerdeki ikramlarda ise yemekler hijyen kurallarına göre paketli bir şekilde hazırlanıp, virüs kontrollerinden geçirilerek dağıtılacak.





Aycı, "Bu süreçte havayolları için ek temizlik ve ekipman masrafları da çıkacak. Bir de tamamen kayıp olan 2-2,5 ayı düşünün. Bilet fiyatlarında elbette artış olacak." dedi.