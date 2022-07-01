Samanyolu Haber /Gündem / Biletler zamlanınca böyle oldu /01 Temmuz 2022 20:04

Biletler zamlanınca böyle oldu

Döviz kurları ve enflasyondaki yükselme benzine, o da yol ücretlerine yansımıştı. Geçtiğimiz dönemlerle karşılaştırıldığında uçuk bilet fiyatları ortaya çıkınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminden de yeni bir karar geldiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre eğitim yardımından yemeğe, ücretsiz nakliyeden çamaşırhane hizmetine kadar gençler için birçok proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de şehirlerarası otobüs bileti almakta zorlanan öğrenciler için harekete geçti. Başkan Tunç Soyer, Kurban Bayramı öncesinde sosyal yardım alan ailelerin üniversitede okuyan çocuklarının eve dönüş biletlerini karşılayacaklarını belirterek, 3 bin 403 öğrenciye 350 liralık ulaşım yardımı yapılacağını duyurdu.

Başkan Soyer, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek için ‘Askıda Bilet’ kampanyası başlattıklarını da söyleyerek, “Sevgili İzmirliler, Askıda Bilet uygulamamızla imkanları sınırlı öğrencilerimizin biletini ödeyebilir ve onlara ulaşım desteği sağlayabilirsiniz. Gençlik kenti İzmir’imizin gençlerine hareket özgürlüğü sağlamak için harekete geçin. Daha fazla gencimize ulaşabilmemiz için tüm hemşerilerimizi bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

ASKIDA BİLET KAMPANYASINA NASIL KATILIM SAĞLANIR

‘Askıda Bilet’ uygulamasına katılmak isteyen İzmirliler, bizizmir.com sitesi üzerinden “Askıda Bilet Al” sekmesine tıklayarak bilet bekleyen öğrencilerle buluşuyor ve kampanyaya destek olabiliyor. Öğrenciler ise “Askıya Bilet Bırak” sekmesiyle nereden nereye gideceğini, gideceği tarihi ve öğrenci belgesini sisteme yükleyerek bilet başvurusunu oluşturabiliyor.
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