Bilge Sitesi Davası'nda yeni gelişme: 21 yıl hapis cezası almıştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davanın karar duruşması Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak'ta görüldü. Duruşmada eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü'nde görevli Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından sanıklardan Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.



21'er yıl hapis cezası verilen Kadir Kara ile Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç'un avukatları, karara itiraz etti. İtirazları değerlendiren Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atfedilen suçla ilgili olarak tali kusurlu olmaları ve tutuklamadan beklenen faydanın diğer adli kontrol kararlarıyla da yerine getirilebilecek olması gerekçesiyle tutuklu Kadir Kara ve Haluk Koç'un tahliye edilmesine, Sevinç Ayşe Argun hakkındaki yakalama kararının ise kaldırılmasına hükmetti.



Heyet, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararı verdi.



NE OLMUŞTU?



Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası da ana davayla birleştirilmişti.



Görülen karar duruşmasında eski MHP'li Başkan Kadir Kara, Haluk Koç ve Sevinç Ayşe Argun'a "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezası verilmiş, Kara ve Koç tutuklanırken, Argun hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.