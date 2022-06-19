Samanyolu Haber /Politika / Bilgen: AKP, Öcalan'lı yeni çözüm süreci başlatabilir, tuzağa düşmeyin /19 Haziran 2022 11:47

Bilgen: AKP, Öcalan'lı yeni çözüm süreci başlatabilir, tuzağa düşmeyin

Ayhan Bilgen, AKP'nin yeni bir çözüm süreci başlatabileceğine işaret ederek, sürece Öcalan'ın da dahil edileceğini kaydetti. Bilgen, süreçle ilgili muhalefete de uyarılarda bulundu.

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Türkiye’nin Sesi Partisi lideri Ayhan Bilgen, “AKP’nin ‘Kürt sorununa’ ilişkin Öcalan’ın dahil edilebileceği ve MHP’nin de ikna edilmeye çalışıldığı yeni bir çözüm süreci başlatabileceğini” söyledi.

Olası sürecin aktörü ve muhatabı olarak görülen “İmralı’nın, Kandil’in, HDP’nin farklı planları, arayışları olabileceğine” dikkat çeken Bilgen, Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’ya yaptığı açıklamada, “Partiler üstü, kişisel siyasi hesapların üzerinde bir yere oturtabilirsek birlikte çözebiliriz. Partiler bu konuya, kendi öncelikleriyle değil, ülkenin ortak yarasının tedavi edilmesi ekseninde yaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM ANAYASA"

Sürece “amaçsal yaklaşılması” gerektiğini söyleyen Bilgen, “Sorunun nihai çözümü demokratik anayasa konseptidir. Anayasa şeffaftır, kapalı kapılar arkasında yapılmaz. Böyle olduğunda da kimse ülke bütünlüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz” diye konuştu.

"MHP BUGÜN DE AYNI TUTUMU TAKINABİLİR"

Bilgen, “MHP’nin ikna edilmesine” ilişkin ise 1999 sürecine dikkat çekti. Bilgen, “İdamın kaldırılması konusunda doğru bir adım atan MHP, bugün de aynı tutumu takınabilir. Türk milliyetçileri hem cesur olmalı hem de gerçekten ülke sevgisinin gerektirdiği özeni göstererek hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET TUZAĞA DÜŞMEMELİ"

“İktidarın yeni bir süreç başlatması” durumuna karşılık muhalefet partilerine de seslenen Bilgen, “‘Sorun yoktur, çözdürtmeyiz, konuşturmayız, dokundurtmayız’ modunda hareket ederlerse siyasi tuzağa düşmüş olurlar. İktidar bloku da dönüp, yeniden kazanmak istediği Kürt seçmene ‘Millet İttifakı’nın Kürtler için söyleyecek sözü yok. Onlara umut bağlamayın’ diyebilir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi lazım. Ama bunun yanında tersi ihtimal de yok mu? ‘Türk milliyetçisi oy kaybetsin’ diye de denklem kuruyor olabilirler. Ülkenin çıkarları hepimizin siyasi hesabından daha değerlidir” yorumunu yaptı.
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