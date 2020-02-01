Samanyolu Haber /Dünya / Bilgileri MİT'in eline geçen 50 kişiye daha ikamet izni /01 Şubat 2020 21:22

Bilgileri MİT'in eline geçen 50 kişiye daha ikamet izni

Hollanda hükümeti iltica dosyalarının Türkiye'nin eline geçen 50 kişinin daha iltica müracaatını onaylayarak ikamet izni verdi. Avukat skandalında Almanya, Belçika, Norveç, İsveç ve Danimarka'ya iltica edenlerin dosyalarının da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin eline geçtiği ortaya çıkmıştı.

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Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers-Knol çeşitli Batı ülkeleri adına çalışan avukat Yılmaz S.'nin Türkiye'de "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanması hakkında Temsilciler Meclisi'ne bilgi verdi.

Broekers-Knol, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) adına iltica müracaatını araştıran Yılmaz S.'de 10 kişinin dosyasının bulunduğunu kaydetti.

Knol, bu dosyaların, Yılmaz S.'nin gözaltına alınmasından önce incelendiğinin belirlendiğini söyledi. Hollanda hükümeti 1,5 ay önce 10 kişiye oturum izni vermişti.

“BİNLERCE DOSYA MİT'İN ELİNE GEÇMİŞ OLABİLİR”

Bakan Krol, iltica talebinde bulunan diğer kişilerin dosyalarını imha edilip edilmediği hakkında şüpheleri olduğunu, bu dosyaların Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eline geçmiş olabileceğini söyledi.

Krol, bu sebeple Yılmaz S.'nin 2018 ve 2019 yıllarında dosyaları üzerinde çalıştığı 50 kişinin sığınma talebini onayladıklarını açıkladı.

Yılmaz S.'nin tutuklanmasını yakından takip edildiğini belirten Krol; bu kişinin geçen ay üst Hollandalı düzey yetkililer tarafından hücresinde ziyaret edildiğini, adil ve hızlı bir şekilde yargılanması için çaba harcadıklarını vurguladı.

AB ÜLKELERİNE İLTİCA EDENLERİN BİLGİLERİNİ TEYİT EDİYORDU

Yılmaz S.'nin Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç ve Almanya'nın Ankara büyükelçilikleri adına bu ülkelere iltica eden Hizmet Hareketi mensuplarının dosyalarını da takip ettiği ortaya çıkmıştı. 

Alman gazeteleri Yılmaz S.'nin bürosunda ve bilgisayarındaki dosyalara el koyduğunu ve bu yüzden binlerce kişinin bilgilerinin MİT'in eline geçtiğini belirtmişti.
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