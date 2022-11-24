Bilgilerinizi anında çalan dört uygulama açıklandı: Hemen silin!

The Mirror, platformda Mobile apps Group adlı bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen dört trojanlı mobil uygulama tespit edildiğini duyurdu.
Bu uygulamalar ilk etapta normal bir yazılımmış gibi görünüyor. Hedef cihaza yüklendikten sonra banka bilgileri dahil olmak üzere kritik verileri ele geçirebilmek için kullanıcıları kimlik avı web sitelerine yönlendiriyorlar.
Bu uygulamalardan en popüleri Bluetooth Auto Connect. Ekim 2020’de çıkış yapan uygulama 1 milyondan fazla indirildi.
Uygulamaları Play Store’dan kaldıran Google, trojanlı yazılımları daha önce cihazlarına yükleyen kullanıcıların hemen silmesi gerektiğini açıkladı.
İşte Google Play Store’da tespit edilen dört trojanlı mobil uygulama:
* Bluetooth Auto Connect
* Mobile transfer: smart switch
* Bluetooth App Sender
* Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB