Bilgilerinizi anında çalan dört uygulama açıklandı: Hemen silin!





The Mirror, platformda Mobile apps Group adlı bir geliştirici tarafından piyasaya sürülen dört trojanlı mobil uygulama tespit edildiğini duyurdu.

Bu uygulamalardan en popüleri Bluetooth Auto Connect. Ekim 2020’de çıkış yapan uygulama 1 milyondan fazla indirildi.

Akıllı telefonlar, mobil uygulama gibi görünen ancak bünyesinde gizliden gizliye trojan barındıran kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle tehlike altına girebiliyor. Son olarak, Google Play Store’da ki dört mobil uygulamada daha trojan tespit edildi.Bu uygulamalar ilk etapta normal bir yazılımmış gibi görünüyor. Hedef cihaza yüklendikten sonra banka bilgileri dahil olmak üzere kritik verileri ele geçirebilmek için kullanıcıları kimlik avı web sitelerine yönlendiriyorlar.Uygulamaları Play Store’dan kaldıran Google, trojanlı yazılımları daha önce cihazlarına yükleyen kullanıcıların hemen silmesi gerektiğini açıkladı.