Bilgisayar fiyatları yüzde 81 arttı

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 2.13, yıllık enflasyonun yüzde 11.89 olarak açıklandığı ekim ayında, teknoloji pazarında aylık fiyat artışları yüzde 7’yi, yıllık fiyat artışları ise yüzde 80’leri aştı. TÜİK verilerine göre geçen yılın ekim ayında 4 bin 200 TL seviyesinde olan ortalama bilgisayar fiyatı, bu yılın ekim ayında 7 bin 600 TL’ye dayandı.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2020 itibariyle Türkiye'de son bir yılda bilgisayar fiyatları yüzde 80,7 yükseldi. Bu artış oranı Eylül 2020’de yüzde 74,3 olmuştu. TÜİK veri tabanında yer alan madde fiyatları istatistiklerine göre 2019 yılının Ekim ayında ortalama 4 bin 203 TL olan bilgisayar fiyatları, 2020’nin Ekim ayı itibariyle 7 bin 596 TL’ye çıktı.





furkanhaber.net'te yer alan habere göre Ekim ayı itibariyle son bir yılda ortalama telefon fiyatları yüzde 70, tablet bilgisayar fiyatları yüzde 43, televizyon fiyatları yüzde 41 ve oyun konsolu fiyatları ise yüzde 32 yükseldi. Ekim ayında aylık bazda fiyatı en çok artan teknoloji ürünü ise yüzde 7,6’lık yükseliş ile tablet oldu.