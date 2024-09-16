Samanyolu Haber /Gündem / Bilgisayar korsanından ürkütücü iddia: Mahremiyetiniz tehlikede... /16 Eylül 2024 12:21

Bilgisayar korsanından ürkütücü iddia: Mahremiyetiniz tehlikede...

Dünyanın önde gelen 'etik hacker’ı Ryan Montgomery, internet kullanıcılarının özel kameralarının izlenip çeşitli sitelerde paylaşıldığını iddia etti. Siber güvenlik uzmanı, ev kameralarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

SHABER3.COM

Dünyanın en iyi etik hacker'ı olarak bilinen Ryan Montgomery, çevrim içi güvenliğimizle ilgili tüyler ürpertici bir iddia ortaya attı.

Montgomery, özellikle çevrim içi avcıları deşifre eden bir siber güvenlik uzmanı olarak tanınıyor ve internetin karanlık köşeleri hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Montgomery, sosyal medya platformu TikTok’ta yayınladığı bir videoda, kullanıcılarına "Özel kameralarınız izleniyor ve bu görüntüler popüler internet sitelerine yükleniyor" şeklinde uyarıda bulundu.

Bu durumu ilk fark ettiğinde, şifre gerektirmeyen kontrol edilebilir kameraları içeren bir forumda karşılaştığını açıkladı.

KONTROL EDİLEBİLİR KAMERALAR TEHLİKEDE
Ryan, yaptığı bir Google araması sırasında, Çek Cumhuriyeti'nde bir su parkındaki kameraların 11 gün önce paylaşıldığı bir gönderiyle karşılaştı.

Ardından diğer gönderilere göz atmaya başlayınca, kameraların şifre olmadan döndürülebildiğini fark etti.

Montgomery, forumda 2 binden fazla üyesi olan ve 200’ü aktif olan bir topluluğa rastladığını ifade etti.

Montgomery, evde kullanılan kameraların modelini Google’da aratarak, bu kameraların internete maruz kalmadığından emin olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, kameraların şifrelerini düzenli olarak değiştirmenin önemine dikkat çekti.

İNTERNETİN KORKUTUCU YÜZÜ
Ryan Montgomery, Shawn Ryan Show adlı podcast programında da "dark web" (karanlık internet) hakkında bilgiler verdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilgisayar korsanından ürkütücü iddia: Mahremiyetiniz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:14