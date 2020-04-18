Bilgisayarınızın kamerası açıksa...

SAMANYOLUHABER- Koronavirüs salgını yüzünden daha önce görülmemiş sayıda insan evden çalışmaya ve okul derslerini tamamlamaya çalışırken, video konferans programlarının üzerine de emsalsiz bir yük bindi.





Milyonlarca kişinin hayatına salgınla birlikte giren Zoom’daki güvenlik açıklarının, bilgisayar korsanlarının kamera ve mikrofonların denetimini ele geçirmesine sebep olduğu yönündeki iddialar ortaya atılıyor.





Diğer programlar da bu açıklardan münezzeh değil. Fakat bütün güvenlik açıkları, bütün sistemin güvenli olmasıyla kapatılabiliyor.





UYKU MODUNDA KAMERA ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?





The Conversation’ın haberine göre, dünya üzerinde 15 binden fazla kameraya herhangi bir korsanlık faaliyetinde bulunmaksızın erişilebiliyor. Bu, güvenlik açıklarının ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.





Peki hangi durumlarda kameranız çalışıyor olabilir? Eğer dizüstü bilgisayarı kapalıysa kamerası çalışmaz. Fakat uyku modunda ya da sadece kapağını kapalıysa kamera çalıştırılabilir.







Kameranın ışığı kapalıysa bu bilgisayar ya da telefonunun hacklenmediği anlamına mı geliyor? Cevap hayır, çünkü bilgisayar korsanları isterlerse bu ışığı da kapatabiliyor.





Genelde işle alakalı bilgileri izinsiz almak için kameraların kontrolü ele geçirilirken, bunların arkasında rakip şirketler ya da istihbarat servisleri olabiliyor.





ÇOĞU KULLANICI BİLGİSAYARIN HACKLENDİĞİNİ FARK ETMİYOR





Çoğu kamera hacki, kullanıcılar farketmeden yapıldığı için bu konuda çok fazla doğrudan şikayet yok. Diğer yandan her gün binlerce e-posta gönderilerek insanların hacklendiğini düşünmesi isteniyor.





Şantaja uğradığını düşünen insanlar, bilgisayar korsanlarının isteklerine boyun eğebiliyor.





Genelde iki yöntem kullanılıyor. Ya sizin internet sağlayıcısı adına arayan birinin yönlendirmesiyle bilgisayarın kontrolü kaybediliyor ya da e-postayla trojan virüs gönderiliyor ki bu sayede korsanlar cihazın kontrolünü tamamen ele geçirebiliyor.





Başkasının harici sabit diskini cihaza bağlamanın da benzer bir sonucu olabilir.





Sanal korsanlar cep telefonu, tablet ve bilgisayarların kameralarını kullanarak cihazlara sızıyor.

Bu durumlarda kimlere hangi bilgilerin verilmemesi gerektiği ve hangi linklere tıklanmaması gerektiğini bilmek kritik önemde.





ANTİ VİRÜS PROGRAMI ALIRKEN DİKKAT!





Virüs karşıtı yazılımlar ve yeni geliştirilen ürünler güvenlik açıklarınızı size gösterebilir ancak bu vaatle ortaya çıkan bazı programlar güvenlik açığına sebep olabilir.





Bu yüzden güvenilir uzmanların tavsiye ettiği programlar dışında yazılım indirilmemeli.





Virüs karşıtı programlar haricindeki bütün programların, uygulamaların ve eklentilerin güvenilir bir şirketten çıkan sağlam bir yazılım olduğundan emin olunmalı.

Cihazdaki programları sık sık güncellemek önemli. Neredeyse her güncellemede güvenlik açıkları giderilirken, güncellemeyi desteklemeyen cihazlar da bu açıklara karşı savunmasız kalabiliyor.







ŞİFRE DEYİP GEÇMEYİN!





Bir diğer kritik husus da kolay tahmin edilebilen şifreler. Bunlar size her türlü sorunu yaratabilir. Modem şifrenizden programda kullandığınız şifreye, hepsi önemli.





Bu önlemlerden herhangi birine dikkat edilmezse kullanıcıların başına bilgisayar ya da telefon yüzünden umulmadık işler gelebilir.





Uzmanlar Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg gibi kullanılmadığı zamanlarda bilgisayarın kamerasının ve mikrofonunun üstününün kapatılması gerektiğini söylüyor.