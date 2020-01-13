Samanyolu Haber /Teknoloji / Bilgisayarlar için bir devir kapanıyor /13 Ocak 2020 22:52

Bilgisayarlar için bir devir kapanıyor

Microsoft, 2009 yılında kullanıma giren işletim sistemi Windows 7 için desteğini 15 Ocak'ta çekiyor.

SHABER3.COM

Microsoft, 2009 yılında kullanıma giren işletim sistemi Windows 7 için desteğini 15 Ocak'ta çekiyor. 10 yıllık miadını dolduran işletim sistemine sahip bilgisayarlar artık güvenlik ve yazılım güncellemesi almayacak.

Microsoft'un desteğini çekmesiyle Windows 7 işletim sistemini kullanan bilgisayarların çalışmaya devam edeceği ama ileride çıkacak güvenlik açıkları konusunda tehlikede olacağı belirtiliyor. Bilgisayarı virüslerinden korunmak isteyen Windows 7 kullanıcılarının bundan sonra üçüncü parti antivirüs yazılımları kullanmaları gerekecek.

Ayrıca kullanıcılar, Microsoft Office programları için güncelleme alamayacak. Piyasaya yeni çıkan ürünlerin de bu sistemle uygunluğu her zaman olmayacak.

Şirketler hizmet almaya devam edebilecek

Microsoft, normal kullanıcılara desteğini bitirse de şirketlere yönelik hizmet vermeye devam edecek.

Bu kapsamda Window 7 Pro ve Windows 7 Entreprise sürümleri, bunu kullanan şirketlerin belirli bir miktar para ödemesi karşılığında güncelleme almaya devam edecek. Ancak bu destek de en geç Ocak 2023'te sona erecek.

Microsoft'un sitesinde Windows 7'den Windows 10'a geçmek isteyen kullanıcılar için açıklamalar mevcut.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilgisayarlar için bir devir kapanıyor Sonraki Haber >>

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Lüks bina patlatıldı

Lüks bina patlatıldı

Minibüs markete daldı

Minibüs markete daldı

Filipinler'de alarm!

Filipinler'de alarm!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:06:50