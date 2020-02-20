Samanyolu Haber /Gündem / Bilici ve Arslan'a Virginia Meclisi’nde büyük onur /20 Şubat 2020 15:34

Bilici ve Arslan'a Virginia Meclisi’nde büyük onur

Türkiye’de yaşanan ağır basın özgürlüğü ihlalleri, Amerika’nın kurucu eyaletlerinden Virginia Meclisi’nin gündemine Türk gazetecilerle taşındı.

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TR724'te yer alan habere göre genel kurulda söz alan milletvekili Mark Sickles, “Türkiye, gazeteciler için dünyadaki en büyük hapishane haline geldi. Tutuklanan gazetecilerin ve kapatılan medya kurumlarının herhangi bir adil yargılanma hakkı bulunmuyor.” dedi. (KONUŞMA VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ)

Geniş çaplı hukuksuzlukların 650 binden fazla insanın hayatını etkilediğini söyleyen Amerikalı milletvekili, gazetelerine el konulan ve sürgünde yaşamak zorunda bırakılan gazeteciler Abdülhamit Bilici ve Adem Yavuz Arslan’ı Meclis Genel Kurulu’na davet ederek diğer vekilleri alkışlamaya çağırdı.

 Gazeteciler milletvekilleri tarafından uzun süre ayakta alkışlanırken kendilerine bir onur beratı takdim etti.


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