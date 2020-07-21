Bilim adamları uyardı: Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek









Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Yayımlanan yeni bir çalışma iklim değişikliğinin yaratacağı sorunların kutup ayılarının yaşamlarına olan etkisi irdelendi. Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kutup ayıları yüzyılın sonuna kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.





Beyaz renkleriyle bilinen ve avlanarak beslenen kutup ayılarını ölüme götüren sebep ise açlık olacak.

İklim değişikliği nedeniyle kutuplar hızlı bir şekilde eriyor. Bu da deniz üzerindeki buz tabakasının incelmesine neden oluyor. Kutup ayıları buzları kırarak fok balıklarını avlıyor ancak üzerinde durabileceği buz tabakasına ihtiyaç duyuyor. İnce buz tabakaları bu süreci zorlaştırırken, hayvanların avlanma alanları daralıyor.





Şimdiye kadar tespit edilen 13 kutup ayısı türünün 12'sinde nüfus 80 yıl öncesine göre azaldı.

Araştırmadaki modellemeye göre hava sıcaklıklarının endüstri öncesi döneme göre 3.3 santigrat değiştiği varsayılıyor. Dünya liderlerinin küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede için imzaladığı Paris Anlaşmasına göre bu artışın 2 derecede tutulması hedefleniyor.





Öte yandan bilim insanlarına göre artış 2.4 santigrat derece olsa bile kutup ayılarının yokoluşu sadece yavaşlamış olacak.