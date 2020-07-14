Bilim adamlarından kritik buluş

Fransa’da Covid-19 olan bir kadının hastanede sezaryenle alınan bebeğinin, anne karnında korona virüsü kaptığı belirtildi. Mart ayında yaşanan vakaya ilişkin Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, ‘bebeklere anne karnında koronanın bulaşabileceğinin’ ilk kez kanıtlandığı belirtiliyor.







Söz konusu vakada, 24 Mart günü ateş ve öksürük şikâyetiyle hastaneye başvuran, üçüncü trimester döneminde olan hamile bir kadın ile bebeğinin durumu incelendi. Korona testi pozitif çıkan kadın hastaneye yatırılırken, bebeğin durumundan endişe duymaya başlayan doktorlar sezaryen ile acilen doğum gerçekleştirdi.





PLASENTADAN KAPTI





Bebek derhal izole edildi, genel anesteziden etkilendiği için de entübe edildi. Üç gün içinde erkek bebeğin kas spazmları yaşayarak menenjit vakalarında görülene benzer şekilde başını ve boynunu geriye doğru attığı gözlendi; testler sonucunda beyninde iltihaplanmaya rastlandı. Ardından yapılan kapsamlı testler ise bebeğin anne karnında plasentadan korona virüsü kaptığını ortaya koydu. Virüsün annenin plasentasında kendini çoğalttığı ve burada enflamasyona yol açtığı, bebeğe de bu şekilde doğumdan önce bulaştığı tespit edildi.





Paris’teki Antoine Be´cle`re Hastanesi’nin yenidoğan kliniğinin direktörü Daniele De Luca, “Ne yazık ki bu durumda bulaşın şekli konusunda hiçbir şüphe yok” dedi. Luca, “Doktorlar bunun yaşanabileceğinin farkında olmalı. Yaygın olmadığı kesin ama olabilir ve klinik bir çalışmayla araştırılmalı” diye konuştu.





‘ÇOK FAZLA TEST GEREKİYOR’





Fransız doktor, “Bu durumun daha önceden gösterilmemesinin sebebi, çok fazla numuneye ihtiyaç olması. Annenin kanına, yenidoğanın kanına, kordondaki kana, plasentaya, amniyotik sıvıya ihtiyaç var. Ve her yerde acil durum varken bir pandemi sırasında tüm bu numuneleri almak son derece zor. Bazı şüphelenilen vakalar vardı ama onlar hâlâ şüpheli çünkü kimsenin tüm bunları test etme ve plasentanın patolojisini kontrol etme fırsatı olmamıştı” dedi.





Araştırmada incelenen örneklerde, en yüksek virüs seviyesinin plasentada bulunduğu belirtildi. Doktorlar, plasentanın, korona virüsünün insan hücrelerinde yayılmak için akciğerlerde kullandığı aynı reseptörlere sahip olduğunu vurguladı.





‘YÜZDE 95’İNDE BULAŞMADI’





Londra’daki King’s College’dan profesör Andrew Shennan ise bu durumun çok nadir olduğuna dikkat çekerek anne adayların endişelenmemesi gerektiğini söyledi. İngiltere’de anneleri Covid-19 olan 244 bebeğin doğduğunu, bunların yüzde 95’ine virüs bulaşmadığını belirten Shennan, “Kadınlar, hamileliğin kendileri veya bebekleri için Covid-19 konusunda önemli bir risk faktörü olmadığını bilmeli” dedi.





Söz konusu vakadaki bebeğin durumunun şu an iyi olduğu belirtiliyor.