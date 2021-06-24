Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim dünyası 218 gün COVID pozitif olan hastayı inceliyor /24 Haziran 2021 11:18

Bilim dünyası 218 gün COVID pozitif olan hastayı inceliyor

Brezilya'da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gün yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatamayışının sebebini araştırdığı açıklandı.

SHABER3.COM

Sao Paulo Araştırma Vakfı'ndan (FAPESP) yapılan ve tıp alanında henüz resmi onay almamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv'de yayınlanan çalışmaya göre, Brezilya'da Sao Paulo Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Kovid-19'a yakalanan ve 218 gün iyileşemeyen bir hastaya rastladı.

Kovid-19'a yakalanmadan önce bağışıklık sistemini zayıflatan agresif bir kanser tedavisi gören 40'lı yaşlarındaki erkek hastanın, 2020'nin Eylül ayının başlarında Kovid-19'a yakalandığı ve kendisine yapılan testlerin ancak Nisan 2021'de negatif sonuç verdiği aktarıldı.

Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Maria Cassia Mendes-Correa, "Hastaya belirtilerin görülmeye başlamasından sonraki 6 ila 218. günler arasında yapılan bütün PCR testleri pozitif sonuç verdi. Virüs sadece vücutta bulunmuyor aynı zamanda çoğalıyordu da. Yani, bütün bu süreçte virüsü başkalarına bulaştırma riski mevcuttu" dedi.

Virüsün hastanın vücudunda bulaşıcı halde bulunduğuna dair testler, haftalık alınan örneklerle laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarda ortaya kondu.

Mendes-Correa, araştırmaya konu hastanın çoğu zaman hastanede kaldığını ancak kısa bir süre evde karantinada bulunduğunu hatırlatarak, "Virüsün çoğalma kapasitesi 196 gün boyunca üst üste sürekli ve kalıcı olarak gözlemlendi" ifadelerini kullandı.

Hastadan 2021 Ocak ve Nisan ayları arasında alınan örneklerden yapılan analizlerde, araştırma süresinin çoğunda virüsün kalıcılığına rastlandığı belirtildi.Öte yandan, hastaya yapılan serolojik testlerin, hastanın Kovid-19'a karşı hiç antikor geliştirmediğini gösterdi.

Virüs aynı bünyede mutasyona uğradı

Araştırmacılar, hastadan alınan örneklerde virüsün, bazıları Kovid-19'un insan vücuduna nüfuz etmesini sağlayan 'spike' proteininde olmak üzere, mutasyona uğradığını tespit etti.

Mendes-Correa, "Bu veriler toplumda normal olarak gözlemlenen mutasyon sürecinin aynı bünye içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Bu endişe verici bir durum, çünkü insan organizmasına daha iyi adapte olmuş viral varyantların ortaya çıkmasını desteklemektedir" diye konuştu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, yarım milyondan fazla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ve 18 milyondan fazla vaka ile dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilim dünyası 218 gün COVID pozitif olan hastayı inceliyor Sonraki Haber >>

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:19:23