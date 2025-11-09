Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim dünyası da şaşkın: Diş çürüğü tarihe mi karışıyor? /09 Kasım 2025 11:30

Bilim dünyası da şaşkın: Diş çürüğü tarihe mi karışıyor?

Bilim insanları diş tedavisinde çığır açabilecek yeni bir jel geliştirdi. Doğal mineyi taklit eden bu jel, çatlakları onarıyor ve dişi kendi kendine yenileyebiliyor.

SHABER3.COM

Bilim dünyası, diş tedavisinde devrim yaratabilecek bir buluşa imza attı. İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nin geliştirdiği özel jel, diş minesinin doğal oluşum sürecini taklit ederek çatlakları onarıyor ve aşınmış bölgeleri yeniden kaplıyor.

DOĞAL MİNE KADAR DAYANIKLI
Yapay proteinlerle geliştirilen bu madde, tükürükteki kalsiyum ve fosfatla birleşerek doğal mine kadar dayanıklı yeni bir tabaka oluşturuyor. Laboratuvar testlerinde çiğneme, fırçalama ve asitli gıdalara karşı dirençli olduğu kanıtlanan jel, diş dolgularının yerini alabilecek kadar güçlü görülüyor.

GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇECEK
Araştırmacılar, buluşlarını ticarileştirmek için bir girişim de kurdu. Ancak jelin insanlar üzerinde kullanıma sunulmadan önce güvenlik testlerinden geçmesi gerekiyor. Çalışma, hakemli bilimsel dergi Nature Communications'da yayımlandı.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

