Bilim dünyası da şaşkın: Diş çürüğü tarihe mi karışıyor?

Bilim dünyası, diş tedavisinde devrim yaratabilecek bir buluşa imza attı. İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nin geliştirdiği özel jel, diş minesinin doğal oluşum sürecini taklit ederek çatlakları onarıyor ve aşınmış bölgeleri yeniden kaplıyor.





DOĞAL MİNE KADAR DAYANIKLI

Yapay proteinlerle geliştirilen bu madde, tükürükteki kalsiyum ve fosfatla birleşerek doğal mine kadar dayanıklı yeni bir tabaka oluşturuyor. Laboratuvar testlerinde çiğneme, fırçalama ve asitli gıdalara karşı dirençli olduğu kanıtlanan jel, diş dolgularının yerini alabilecek kadar güçlü görülüyor.





GÜVENLİK TESTLERİNDEN GEÇECEK

Araştırmacılar, buluşlarını ticarileştirmek için bir girişim de kurdu. Ancak jelin insanlar üzerinde kullanıma sunulmadan önce güvenlik testlerinden geçmesi gerekiyor. Çalışma, hakemli bilimsel dergi Nature Communications'da yayımlandı.