Samanyolu Haber /Gündem / Bilim dünyası şaşkın: Hastalarda iki farklı corona virüsü tespit edildi /30 Ocak 2021 10:59

Bilim dünyası şaşkın: Hastalarda iki farklı corona virüsü tespit edildi

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir tespit yapıldı... Bilim insanları bazı hastalarda iki farklı Covid-19 türünün bulunduğunu ve bunun da hastaları çok daha kötü etkilediğini ortaya çıkardı.

SHABER3.COM

Brezilyali bilim insanları tedavi aşamasındaki bazı hastalarda korkutucu olduğu kadar şaşırtıcı bir sonuca ulaştı…

Ülkenin güneyindeki Rio Grande de Sul’da bulunan Feevale Üniversitesi’ndeki Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları 90’dan fazla Covid-19 hastasından aldıkları numuneleri inceledi.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Fernando Spilki, corona virüsünün nasıl yaşadığı ve etkileri ile ilgili dikkat çekici bir keşifte bulundu. Bilim insanları en az 2 hastanın değerlerinde iki farklı mutasyona uğramış corona virüsünün aynı anda barındığını ortaya çıkardı.

İKİLİ ENFEKSİYON TETİKLEYEBİLİR

Spilki bu durumun etkilerinin henüz bilinmediğini açıklarken, “Bu tür ikili enfeksiyonlar hastalığın etkisini artırabilir ya da yeni ve çok daha güçlü virüslerin kısa bir süre içinde oluşmasını tetikleyebilir. Virüsün evrimi için önemli bir adım bu” dedi.

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Brezilya’nın kuzeyindeki en büyük kent olan Manaus’ta sadece 2021’in ilk üç haftasında şu ana kadar 1300’den fazla insan yaşamını yitirdi.

ABD medyasına konuşan yetkililer, mutasyona uğramış yeni corona virüsünün ölüm sayılarını artırdığını söylerken CNN’e konuşan Brezilya’nın en önemli sağlık araştırma kuruluşu Fiocruz’daki yetkililer, yaptıkları testler sonucunda insanların üçte ikisinin mutasyona uğramış corona virüsü taşıdığını söyledi.

Rio Grande do Sul’da görevli bilim insanları bölgede 5 farklı corona virüsünün tespit edildiğini ve en son tespit edilenin adının VUI-NP13L olduğunu duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilim dünyası şaşkın: Hastalarda iki farklı corona... Sonraki Haber >>

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:49