Samanyolu Haber /Teknoloji / Bilim dünyası şokta... 'Mars’ta yaşam izleri bulundu' iddiası /11 Eylül 2025 09:50

Bilim dünyası şokta... 'Mars’ta yaşam izleri bulundu' iddiası

Mars’ta keşfedilen leopar beneklerini andıran kayalar, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Uzmanlara göre bu izler Mars’ta yaşam ihtimali üzerine şimdiye kadar görülen en dikkat çekici bulgular.

Mars’ta bulunan sıradışı kayalar, Kızıl Gezegen’de geçmiş yaşam ihtimali üzerine şimdiye kadar görülen en dikkat çekici bulgular arasında yer alıyor. NASA’nın Perseverance Rover aracı, tozlu bir nehir yatağında keşfettiği çamurtaşlarında, bilim insanlarının “leopar benekleri” ve “haşhaş tohumları” adını verdiği ilginç işaretler tespit etti.

Araştırmacılar, bu izlerin eski Mars mikroplarıyla ilişkili olabilecek kimyasal tepkimeler sonucu oluşan mineralleri barındırabileceğine inanıyor. Ancak minerallerin tamamen doğal jeolojik süreçlerle de meydana gelmiş olabileceği ihtimali göz ardı edilmiyor. NASA, bulguların 'potansiyel biyoişaret' tanımına uyacak kadar önemli olduğunu belirtiyor.

'BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMAMIŞTIK'
Imperial College London’dan Prof. Sanjeev Gupta, “Bundan önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık, bu yüzden çok büyük bir gelişme” dedi. Prof. Gupta, Dünya’da benzer izler gördüklerinde genellikle mikroplarla açıklanabileceğini, bu nedenle Mars’ta da araştırılması gerektiğini vurguladı. Minerallerin gerçekten mikroplar tarafından üretilip üretilmediğini anlamanın tek yolu, kayaların Dünya’ya getirilip incelenmesi. Ancak ABD ve Avrupa uzay ajanslarının planladığı Mars örnek dönüş misyonları bütçe ve zaman belirsizlikleri nedeniyle risk altında.


Bilim insanları, minerallerin mikroplar olmadan da oluşabileceğini belirledi ancak yüksek sıcaklık gerekliliği nedeniyle bu durum kayalar için geçerli değil. Bu nedenle, kayaların biyolojik kökenli olma ihtimali halen masada bulunuyor. Prof. Gupta, “Bu örnekleri Dünya’ya getirip incelemeliyiz. Böylece Mars’ta yaşamın izleri olup olmadığını gerçek anlamda anlayabiliriz” dedi.
