Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim insanından aşı açıklaması /31 Aralık 2020 20:01

Bilim insanından aşı açıklaması

Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşılarla ilgili tartışmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bir dönem Avrupa Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Toplum Sağlığı Genombilim alanının kurucularından Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, Türkiye’nin aşı aldığı Sinovac şirketinin dünyada rüşvet vererek aşı onayı alan tek şirket olduğunu söyledi.

Savaş, “Sinovac dünyada aşı üreten 100 firma arasında rüşvetle aşı ruhsatı aldığı mahkeme kararıyla tescil edilen tek firma. Bu aşıda temiz firmalar varken, en sahtekarını nereden bulduk merak ediyorum” dedi.

Savaş’ın açıklamaları şöyle:

“Dünyada çok az ülke Sinovac’tan aşı almak için iletişime geçti. Sinovac dünyada aşı üreten 100 firma arasında rüşvetle aşı ruhsatı aldığı mahkeme kararıyla tescil edilen tek firma. Beni en çok meraklandıran bütün dünyada sahtekarlığı tescil edilen tek firmayı nasıl bulduk? Bir aşı geliştirmişler, o aşıya ruhsat almak için rüşvet vermişler. Bu aşının içinde de ne tür sahtekarlıklar yaptıklarını bilmiyoruz. Bu aşıda temiz firmalar varken, en sahtekarını nereden bulduk merak ediyorum.

Türkiye üçüncü faz çalışmalarını çok şeffaf olmayan şekilde merdiven altında başlattı. Bu çalışmaların esası şudur, belirli bir sayıya ulaşmadan bu sonuç açıklanmaz. Ancak bizimkiler her 500 kişide bir sonuç açıkladılar. 40 vakaya varmadan açıklanmaması gereken sonuçları 27 vakada apar topar açıklayarak, ‘Bu aşılar yüzde 90 güvenli’ dediler. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler içerisinde, bu aşının koruyucu olduğunu gösteren veri yok.

Sağlık Bakanlığı’nın kendi üstüne vazife olmayan, Sinovac’ın açıklaması gereken sonuçları kendisi açıklayınca ben Çin aşısından buz gibi soğudum. Bu gelen aşıların en çok ölümlerin yaşandığı 60 yaş üstüne yapılması lazım. Peki bu aşı 60 yaş üstünde denendi mi, Çin’de ve Türkiye’de denendi mi? Hayır. Senin aldığını söylediğin aşı, bu yaşta denenmedi… 60 yaş üstünde vatandaşlara yapacağınız aşı kesinlikle Biontech aşısı olmalıdır. Başka aşıyı uygulamayın, 60 yaş altına da üçüncü faz çalışmaları bittikten sonra uygulayın.

Sağlık Bakanlığı bu firmayı neden tercih etmiştir. A, 13 Dolar yerine 70 Dolar vererek arada oluşacak 2 milyar 750 milyon Dolarlık bir yerden avanta yaratmak. B şirketin şahsi ortağı olmuş olabilirler.  C  Türkiye’nin Ortadoğu’da itibarı yerle bir, şu anda denize düşen yılana sarılır gibi Çin’e sarıldılar."
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