Samanyolu Haber /Dünya / Bilim insanları 2. doz aşıdan sonra ateşi çıkanları inceledi, sonuç şaşırttı /06 Mart 2022 10:50

Bilim insanları 2. doz aşıdan sonra ateşi çıkanları inceledi, sonuç şaşırttı

Japon bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada, 2. doz koronavirüs (Covid-19) aşısının ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde antikor seviyesinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

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Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında aşılama seferberliği birçok ülkede devam ederken, Japon bilim insanları aşı konusunda en çok merak edilen sorulardan birine yanıt aradı. 

Cumhuriyet'in haberine göre aşılamanın ardından görülen yan etkiler ve aşının etkinliği arasındaki ilişkiyi mercek altına alan Kyushu Üniversite Hastanesi ve Fukuoka Şehir Hastanesi'nden uzmanlar, 2. doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının uygulandığı 335 sağlık çalışanının antikor düzeylerini ölçtü.

Yapılan çalışmanın sonucunda, aşılamanın ardından yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerde, antikor oluşumunun daha yüksek olduğu sonucuna varan ekip, 38 derece veya daha yüksek ateşi olan kişilerde antikor seviyesinin 37 derecenin altında ateş belirtisi gösteren kişilere göre ortalama 1,8 kat daha fazla olduğunu gözlemledi. Çalışma sonucunda ayrıca ateş, kol şişkinliği ve baş ağrısı gibi yan etkileri tedavi etmek için kullanılan ateş düşürücü ilaçların kullanılmasının antikor düzeylerini düşürmediği tespit edildi.

MERAK KONUSU OLMUŞTU
Covid-19 salgını karşısında birçok ülke aşılama seferliğine başlamış, fakat dünya genelinde aşıların yan etkileri ise merak konusu olmuştu. Aşının vurulduğu yerde kızarıklık, şişlik ve ağrı ile aşı sonrası yorgunluk, ateş, baş ve eklem ağrıları en yaygın yan etkiler olarak gösterilirken aşıların, yan etki göstermediği bireyler üzerinde etkili olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti.
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